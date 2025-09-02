Chefsrekryterare, vikariat
2025-09-02
En av våra chefsrekryterare ska vara föräldraledig från och med slutet av 2025 och vi söker hennes ersättare.
Personalavdelningen består idag av ca 50 medarbetare som arbetar på tre olika enheter; personalenheten, utbildningscentrum och förhandlingsenheten. Som chefsrekryterare blir du en del av personalenheten och rekryteringsteamet där ditt uppdrag är kopplat till våra olika chefsrekryteringsprocesser inom myndigheten. Rekryteringsteamet består idag av åtta rekryterare, två chefsrekryterare och leds av den biträdande personalchefen.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att
ansvara för urval och intervjuer i chefsrekryteringar
vara drivande och delaktig i alla övriga delar av chefsrekryteringsprocessen såsom annonsering, administrering av tester, referenstagning samt övrig personaladministration som är kopplade till våra rekryteringsprocesser
vara delaktig i utvecklingsarbetet kring chefsrekryteringsprocesserna.
Vid behov och i mån av tid kan det även bli aktuellt att arbeta med andra rekryteringsprocesser inom Åklagarmyndigheten
I anställningen ingår resor till landets olika arbetsplatser.
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi söker dig som
har personalvetarexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
har väl vitsordad erfarenhet av att arbeta med chefsrekrytering och alla de delar som ingår i rekryteringsprocessen
har erfarenhet av arbete med personlighets- och prestationstester.
Det är meriterande om du arbetat med chefsrekrytering inom en statlig myndighet.
Som person vill vi att du
har mycket god samarbetsförmåga och ha lätt för att kommunicera med andra
har förmåga att självständigt driva processer
har stor integritet och förmåga att skapa förtroende hos dem du möter
har ett gott omdöme
är trygg och stabil
är noggrann och har en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete
ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen är ett vikariat i ca ett år.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
