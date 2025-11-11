Chefsprovingenjör inom marin provverksamhet
Försvarets Materielverk / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
Vi söker en chefprovsingenjör som vill vara med och driva vår provverksamhet inom marin verifiering och validering framåt. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team, är du med och skapar lösningar som gör avtryck - både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2025-11-11Om tjänsten
Som Chefsprovingenjör inom verksamhetsområde test och evaluering (T&) bidrar du med expertkompetens inom ditt tekniska sakområde och deltar aktivt i planering, genomförande och uppföljning av verifierings- och valideringsaktiviteter (VoV) inom marina projekt. Rollen innebär nära samarbete med VoV-ansvariga, beställare och projektledare för att säkerställa hög kvalitet i metod, genomförande och resultat av provverksamheten.
Du medverkar aktivt i arbetet med provplaner, program och rapporter, deltar i riskvärderingar och analysarbete samt bidrar till slutföredragningar och erfarenhetsåterföring. En viktig del av uppdraget är att vidmakthålla och utveckla VoV-metoder och processer inom T&E Marin samt stötta projekten i alla faser av VoV-arbetet. Tjänsten innebär även att du kan få lösa andra uppgifter inom närliggande områden utifrån din kompetens.
Tjänsten är placerad i Karlskrona. Resor är vanligt förekommande i tjänsten, främst i Sverige.
Om dig
Vi söker dig som är högskoleingenjör eller försvarsmaktsingenjör med marin teknisk inriktning inom exempelvis maskin, elkraft eller farkostteknik, eller har annan likvärdig utbildning. Du har erfarenhet av utveckling av tekniska system inom det marina området samt god erfarenhet av verifiering och validering. Du har avancerad teknisk kunskap inom marina system, gärna inom något av följande områden:
• Radarteknik
• Sensorteknik
• Ledningssystem
• Fartygssystem
Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska och engelska samt förmåga att arbeta strukturerat och samarbeta i tekniskt komplexa miljöer.
Det är meriterande om du har systemsäkerhetsutbildning samt erfarenhet av marin verksamhet, särskilt inom verifiering och validering (VoV). Vi ser positivt på erfarenhet av arenaöverskridande verksamhet som marin, ledningsstöd eller flygande system, liksom internationellt samarbete. Har du dessutom kompetens inom Systems Engineering (ISO 15288), kunskap om sjösäkerhetssystem inom militär eller civil sjöfart, och/eller kännedom om Försvarsmaktens materielprocess, är det meriterande.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har en stark integritet, med tydliga värderingar och förmåga att se frågor ur ett etiskt perspektiv. Du tar ansvar för dina uppgifter, driver arbetet självständigt framåt och har en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Samtidigt är du en lagspelare som samarbetar väl med andra, lyssnar och kommunicerar på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vi värdesätter också att du är kvalitetsmedveten, noggrann och mån om att leverera resultat som motsvarar högt ställda mål och standarder.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde test och evaluering som ansvarar för att verifiera och validera den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten. Det innebär att kontrollera att FMV har fått det som är beställt och att systemet går att använda som det är tänkt. Läs mer om vårt verksamhetsområde här: Test och evaluering
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-12-02
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter.
• För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV. Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Ove Hellgren, OFR/O Michael Krüger och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Ulrika Jonsson via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Annica Magnell, annica.magnell@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
