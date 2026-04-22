Chefsläkare
Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2026-04-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Ledningskontoret
Vill du bli Nära vård och hälsas nya chefsläkare?
Då en av våra chefsläkare jobbar med nytt uppdrag i förvaltningen söker vi nu en ny kollega med bred erfarenhet och stort intresse för patientsäkerhets- och kvalitetsarbete. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Uppdraget som chefsläkare motsvarar 50% tjänstgöring och kan kombineras med klinisk tjänstgöring, forskning eller annat övergripande arbete i förvaltningen i samråd med biträdande förvaltningsdirektör. Annan tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
Ditt uppdrag
I förvaltningen finns tre chefsläkare med uppdraget att vara förvaltningsdirektörens medicinska rådgivare och arbeta med övergripande kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Som chefsläkare arbetar du för ett proaktivt patientsäkerhetsarbete och en öppen patientsäkerhetskultur. Du ansvarar för händelseanalyser och anmälningar enligt lex Maria. Samverkan såväl internt som externt är en viktig del av arbetet, såväl mot slutenvården som mot länets kommuner. Du kommer representera förvaltningen i andra övergripande grupperingar kopplat till kvalite- och patientsäkerhet. Du kommer att ingå i ett regionalt nätverk för alla chefsläkare som träffas regelbundet. Det finns även ett nationellt nätverk som träffas för fortbildning och samverkan.
I din roll kommer du, utöver att hantera förvaltningsövergripande frågor, även ha ansvar för att stötta förvaltningens verksamhetsområden och dess verksamhetsområdeschefer och verksamhetschefer. Detta innefattar till stor del vårdcentralsverksamheter men också verksamheter inom funktionshinderområdet samt övriga delar inom den nära vården såsom t.ex. närvårdsavdelning, mobila team och 1177 på telefon.
Din kompetens
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin med erfarenhet från arbete i ledande befattning. Vi ser gärna att du har god kunskap om och erfarenhet av arbete med kvalitets- och förbättringsarbete samt patientsäkerhet. Du har förmåga att samverka, bygga nätverk och ta tillvara andras kunskap. Du är en god pedagog och kommunikatör.
Ditt förhållningssätt präglas av ansvarstagande och du är lösningsfokuserad. Du har god förmåga till helhetssyn och har lätt för att fatta beslut. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår verksamhet
Nära vård och hälsa är Region Uppsalas näst största förvaltning. För att möta invånarnas behov av hälso- och sjukvård mer effektivt görs en omställning av vården i Uppsala län. Vi utvecklar och stärker den nära vården, den vård som invånare och patienter behöver ofta. Vården ska flytta närmare patienterna, både geografiskt, tillgängligt och relationellt. Detta innebär att Nära vård och hälsa är en växande förvaltning.
Förvaltningen består av åtta verksamhetsområden och ett ledningskontor. Du kommer att arbeta på ledningskontoret tillsammans med förvaltningsdirektören, biträdande förvaltningsdirektör samt våra verksamhetsområdeschefer och stabschefer. Biträdande förvaltningsdirektör är närmsta chef för chefsläkarna
Vi erbjuder
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss och arbetet är du välkommen att kontakta biträdande förvaltningsdirektör Anne Johansson, tel. 018-617 23 11.
Du kan även kontakta representanter från de fackliga organisationerna som nås via växeln för Region Uppsala, 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH137/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9869896