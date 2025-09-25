Chefsjurist till kanslienheten
2025-09-25
Är du en erfaren jurist med bred kompetens inom kommunalrätt och förvaltningsrätt? Lockas du av möjligheten att vara med och forma framtiden för en växande och dynamisk kommun? Då behöver vi dig! Välkommen till vårt team på kanslienheten!Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Din roll - en nyckel i den kommunala demokratin
Som chefsjurist i Nynäshamns kommun kommer du att tillhöra ett engagerat team bestående av jurister, nämndsekreterare och registratorer placerade på kanslienheten under kommunstyrelsen. I din roll som chefsjurist är det du som driver och samordnar arbetet med juridiska ärenden för juristerna och nämndsekreterarna. Du kommer självständigt hantera juridiska frågor, samtidigt som du samarbetar nära med dina kollegor för att säkerställa rättssäkerhet och effektivitet i hela kommunens verksamhet. Tillsammans arbetar ni för hela den kommunala organisationen och stöttar såväl politiska organ som förvaltningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• samordna arbetet kring juridiska ärenden
• juridisk rådgivning till kommunens olika verksamheter och politiska organ
• framtagning av styrande dokument och beslutsunderlag för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
• handläggning av ärenden inom bland annat förvaltningsrätt, offentlighets- och sekretessfrågor, avtalsfrågor och skadeståndsfrågor
• delta i utbildningsinsatser och höja den juridiska kompetensen inom organisationen
• samarbeta med både interna och externa parter för att säkerställa hög juridisk kvalitet
Om arbetsplatsen
Nynäshamns kommun befinner sig i en spännande utvecklingsfas med stora möjligheter för dig som vill arbeta brett med juridiska frågor och ha en direkt inverkan på framtiden. Här får du vara en del av ett engagerat team där flexibilitet, samarbete och balans mellan arbete och fritid är i fokus.
Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att leda, samordna och följa upp kommunens verksamheter. Vi säkerställer att kommunen fungerar effektivt och att invånarna får den service de behöver, samtidigt som vi stöttar förtroendevalda och förvaltningar.
Kanslienheten är placerad under avdelningen Stöd och utveckling, som ansvarar för verksamhets- och ledningsstöd till förvaltningarna inom områden som ärendeberedning, registratur, juridik, trygghet och säkerhet, HR, kontaktcenter, kommunikation, IT, telefoni samt verksamhetsutveckling. Avdelningen har cirka 60 medarbetare inom olika enheter.
Här får du arbeta proaktivt och bidra till att utveckla nya arbetssätt och metoder för att skapa moderna, hållbara processer. Du får möjlighet att påverka arbetsformerna för att säkra vårt demokratiska uppdrag och ge ett starkt stöd till förvaltningarna.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• en jur.kand eller examen från juristprogrammet
• minst 5 års erfarenhet av juridiskt arbete inom offentlig verksamhet, särskilt inom förvaltningsrätt och kommunalrätt
• erfarenhet av att arbeta med offentlighets- och sekretessfrågor
• mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
• tidigare erfarenhet av arbete inom civil beredskap
• tidigare erfarenhet av arbete inom informationssäkerhet
Personliga egenskaper vi letar efter
Du tar initiativ och trivs med att driva arbete framåt för att nå resultat. Samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och uppskattar att arbeta i team trivs du lika bra med att arbeta självständigt.
Som person är du prestigelös och har förmågan att analysera och lösa problem. Du har en positiv inställning och en problemlösande attityd. Du har en "can-do"-inställning och ser möjligheter snarare än problem. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du närhet till natur och kust, vilket ger dig möjlighet att kombinera ett givande arbete med en god livskvalité. Du ges möjlighet att få arbeta med ett professionellt team med brett ansvarsområde och får vara arbeta i en stimulerande arbetsmiljö där din kompetens värdesätts och gör skillnad. Att utvecklas och påverka på både strategisk och operativ nivå kommer vara en viktig del av din vardag.
Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Här har vi flextid och kortare arbetstid under sommaren. Det finns också möjlighet till distansarbete.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: KS/2025/0419/023
