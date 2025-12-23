Chefsjurist / sektionschef till Helsingborgs stad
2025-12-23
Vi söker nu en chefsjurist / sektionschef till stadsjuridiska sektionen i staben på stadsledningsförvaltningen. Vi erbjuder dig stora möjligheter att påverka, driva och utveckla stadens juridiska verksamhet. Vi har vår arbetsplats i ett aktivitetsbaserat kontor mitt i centrala Helsingborg, ett stenkast från Helsingborg C. Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av något stort, då är det här din chans! Välkommen till oss!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stad som arbetsgivare har cirka 10 000 medarbetare och 470 chefer. Stadsledningsförvaltningen är en av nio förvaltningar och leds av våra biträdande stadsdirektörer. För att kunna utföra vårt uppdrag är vi organiserade i sex olika avdelningar. Vår förvaltning har ett viktigt och spännande uppdrag där vi finns till för andra - för kollegor, andra förvaltningar, helsingborgaren och företagen , för att nämna några. Stadsledningsförvaltningen ska - leda, utveckla och samordna kommunens verksamhet inom övergripande och gemensamma områden, - erbjuda tjänster och produkter som efterfrågas av kommunstyrelsen, förvaltningar och bolag, inklusive gemensamma funktioner som riktar sig direkt till helsingborgarna, - i samverkan med externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Helsingborg.
Staben på stadsledningsförvaltningen bildades under 2025 och utgör en strategisk stödfunktion som har till uppgift att dels stärka den högsta tjänstemannaledningens kapacitet att leda, utveckla och samordna, dels stötta den politiska ledningen. Du rapporterar till stabschefen och ingår i stabens ledningsgrupp. Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Som chefsjurist ansvarar du för att leda och hålla samman teamet på stadsjuridiska sektionen. Du har också en operativ roll och arbetar med löpande ärenden. På sektionen arbetar sex kvalificerade stadsjurister med samordning, utredning och ledning av stadens juridiska frågor. Sektionen ansvarar för att vara ett juridiskt stöd till stadens nämnder, förvaltningar och bolag, samt att driva juridiska frågor i nära samarbete med verksamheterna. Du har en viktig roll i att tillsammans med stadsjuristerna leda, samordna och utveckla Helsingborgs stads juridiska verksamhet på ett rättssäkert sätt. Du ska även utforma stadens ställningstaganden i olika juridiska frågor samt ansvara för att förklara och motivera dessa i olika sammanhang.
Som chef leder, stöttar och skapar du goda förutsättningar för dina medarbetares resultat och utveckling. Du är ett föredöme, inspirerar samt agerar stöd till stabschefen och ledningen. Du skapar förståelse för juridikens roll och betydelsen av olika juridiska överväganden.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
Vi söker dig som har juristexamen/juris kandidatexamen och gedigen erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från offentlig förvaltning, advokatbyrå eller bolag. Det är ett krav att du har mycket god kännedom om offentlig förvaltning och det regelverk som gäller. Fullgjord notarietjänstgöring är meriterande, likaså fördjupade kunskaper inom kommunalrätt, offentlighet och sekretess, avtalsrätt, offentlig upphandling och dataskydd.
Du har erfarenhet av chef- och ledarskap, gärna inom det juridiska området, samt ett genuint intresse att axla en chefsroll. Du ska vidare vara en god kommunikatör och på ett pedagogiskt sätt kunna förklara juridiska förhållanden både internt och externt. Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
Du är prestigelös och coachande i din ledarstil. Du har god förmåga att samspela, lyssna in din omgivning och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Som person är du analytisk, tydlig och har en väl utvecklad förmåga att fatta beslut. Rollen kräver även att du har ett strategiskt fokus och agerar med gott omdöme, mognad och hög integritet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-01-12. Urval och intervjuer kommer att ske löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare
