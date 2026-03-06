Chefsjurist | Chef till juridik- och säkerhetsstaben
2026-03-06
Vill du vara med och stärka Sveriges försvarsförmåga i en tid där leverans och effektivisering är avgörande? Har du en stark affärsmässighet, mångårig och bred juridisk erfarenhet och förmågan att leverera effektivt under föränderliga förutsättningar? Då kan du vara den chefsjurist, tillika chef för juridik- och säkerhetsstaben, som vi söker!
Tillväxten inom försvarssektorn medför en ökad komplexitet samt höga krav på affärsmässighet. Detta gör att vi nu söker en chefsjurist som är väl förankrad både i affärs- och förvaltningsjuridiken och som vågar utmana etablerade arbetssätt och processer. För detta krävs en trygg och stabil ledare som kan vägleda och möjliggöra för juridiska lösningar såväl inom Sverige som i en internationell kontext. I denna roll får du möjlighet att kombinera din juridiska expertis med ett brett chefsuppdrag på strategisk nivå.
Som chefsjurist ansvarar du för och hanterar ett brett spektrum av juridiska frågor. Du företräder myndighetens rättsuppfattning och är direkt underställd generaldirektören, som du också stödjer i styrning, ledning och beslutsfattande. En stor del av arbetet rör affärsjuridiska frågor kopplat till avtalsrätt och upphandlingsjuridik. Som chefsjurist representerar du myndigheten i samtliga rättstvister, inklusive domstolsförfarande.
Som chef för juridik- och säkerhetsstaben har du en nyckelroll i att leda och utveckla det juridiska stödet till FMV:s verksamhet. Ditt uppdrag är att möjliggöra för myndigheten att bedriva sin verksamhet i enlighet med de övergripande målen och kunna leverera på sina uppdrag. Viktigt i rollen är att skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att växa, trivas och bidra på ett meningsfullt sätt. Du leder genom flera avdelningschefer, som i sin tur har ett antal underställda enhetschefer. Juridik- och säkerhetsstaben har i nuläget totalt cirka 170 medarbetare. Du ingår i generaldirektörens ledningsgrupp och bidrar där aktivt till styrningen och utvecklingen av hela myndigheten.
Verksamheten inom juridik- och säkerhetsstaben omfattar juridik, säkerhetsskydd, exportkontroll och cybersäkerhet och certifiering.
Tjänsten är placerad i Stockholm. I tjänsten ingår resor, såväl inom som utanför Sverige.
Om dig
Vi söker dig med juristexamen och flerårig chefserfarenhet från komplex och större organisation. Du har erfarenhet av att styra och leda på övergripande organisationsnivå samt har suttit i strategisk ledningsgrupp. Därtill har du mångårig och bred juridisk erfarenhet med mycket goda kunskaper i affärsjuridik. Du har också goda kunskaper om offentligrättsliga frågor och då främst förvaltningsrätt. Du är van vid att verka i en internationell kontext och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal såväl som i skrift.
Vi ser gärna att du tidigare har haft en roll som chefsjurist och det är meriterande med erfarenhet från domstol och överrätt. Det är meriterande med kunskaper om försvarssektorn och erfarenhet av myndighetsövergripande samarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av samarbete med Regeringskansliet. Likaså ser vi positivt på kunskaper om säkerhetsskyddsarbete och säkerhetsskyddslagstiftningen.
Personliga egenskaper är av stor vikt för FMV och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Som chefsjurist ställs du inför många utmanande frågeställningar, vilket ställer krav på att du är en skicklig jurist med förmåga att göra korrekta avvägningar, rimlighetsbedömningar och prioriteringar utifrån regelverk. Lika viktigt är din förmåga att med gott omdöme och självständighet kunna inta ett pragmatiskt förhållningssätt vid behov. Du är affärsmässig, kan väga samman komplex information och kan fatta korrekta beslut utifrån en helhetssyn. Du är stabil, uppvisar mod och integritet samtidigt som du har god samarbetsförmåga. Du kommunicerar på ett tydligt men också lyhört och anpassat sätt. Slutligen är du en trygg ledare med förmåga att delegera och som leder med tillit till underställda chefer och medarbetare.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du är med och driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. - från idé till verklighet.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner, såsom tjänstepension, friskvårdsbidrag, och kompetensutveckling. Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-04-05.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• I urvalsarbetet kan vi komma att genomföra tester med stöd av extern leverantör. FMV tillämpar provanställning.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Lars Carlsson och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kan du kontakta ansvarig rekryteringskonsult Therese Thunström på therese.thunstrom@jeffersonwells.se
alt. 0730-62 33 72.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
