Chefsjurist
2025-10-17
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Chefsjurist
Göteborgs universitet söker nu en chefsjurist som får en central roll i att utveckla och leda det juridiska stödet till universitetsledningen och hela verksamheten.
Arbetsuppgifter
Som chefsjurist leder du ett kvalificerat juridiskt stöd som spänner över både förvaltningsrätt och affärsjuridik. Rollen ger dig en unik möjlighet att arbeta med frågor i skärningspunkten mellan akademisk frihet, offentlig styrning och kommersiella samarbeten, ofta i en internationell kontext.
Du ansvarar för att driva och utveckla arbetet inom bland annat:
• dataskydd, oredlighets- och disciplinärenden samt offentlighet och sekretess,
• avtalsförhandlingar och avtalshantering, särskilt kopplade till forskningssamarbeten, uppdragsutbildning, licens- och samverkansavtal,
• immaterialrätt, nyttiggörande och kommersialisering av forskning,
• internationella samarbeten och EU-finansierade projekt.
Som chefsjurist är du rådgivande till universitetsledningen och en central aktör i att utveckla universitetets juridiska processer och arbetssätt. Du leder en engagerad grupp jurister och har både ekonomi- och personalansvar. I din anställning har du regelbundna kontakter med universitetets olika verksamheter, relevanta juridiska nätverk och andra myndigheter.
Kvalifikationer
För att arbeta hos oss som chefsjurist ska du ha en juristexamen och ett par års erfarenhet av att arbeta med förvaltningsrätt och affärsjuridik i en stor offentlig verksamhet. Du har chefserfarenhet och är en lyhörd, trygg och beslutsam ledare med en förmåga att engagera dina medarbetare. Vana av att arbeta nära myndighetsledning och vara föredragande i ledningsorgan är ett krav. Du är positiv och lyhörd för verksamhetens behov och drivs av att utveckla effektiva arbetssätt och processer som skapar tydlighet, nytta och kvalitet i verksamheten.
Som chefsjurist ser vi att du har en god kommunikativ förmåga, att du är lösningsinriktad och flexibel. Den vi söker är ansvarsfull, arbetar självständigt och har en vana att driva frågor. Du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska.
Anställning
Anställningen är tillsvidare, 100%, med placering vid Enheten för förvaltningsjuridik och informationsförvaltning, sektionen för förvaltningsjuridik. Arbetsgivaren kommer att genomföra en säkerhetsprövning om du blir aktuell för tjänsten Tillträde enligt
överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta: Johan Johansson 0735014736 eller, personalhandläggare/ tf sektionschef Malin Kvist 0766 18 26 11.
