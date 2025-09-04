Chefsingenjör Till Systemledningssektionen Vid Arméstaben
Är du ansvarsfull, strukturerad och noggrann samt har förmågan att se helheten utan att missa detaljerna? Nu har du chansen att söka ett omväxlande och utvecklande arbete som chefsingenjör på Arméstaben!
Rekryterande enhet
Du kommer att tillhöra Rustningsavdelningen, och det är vi som rustar Försvarsmakten med markmateriel. Vi som arbetar i denna avdelning ser till att Försvarsmakten förses med bland annat soldatburna vapen, lastbilar, stridsvagnar, artilleripjäser, minsökare, spaningsutrustning och luftvärnssystem för att nämna några materielsystem som vi ansvarar för. Det gör vi genom att anskaffa materiel, styra materielen som redan finns i bruk, se till att materielen kan underhållas och mycket annat.
Som chefsingenjör kommer du att få ett tilldelat område där du kommer att vara en viktig kunskapsbärare i områdets framdrivning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter som chefsingenjör
Du är en viktig kugge i systemledningssektionen med ansvar för materielens konfiguration, inklusive underhållslösningar, så att den uppfyller lagkrav, fastställda målsättningar och övriga krav bl.a. avseende prestanda, funktion, informations- och systemsäkerhet över hela livscykeln. Mer konkret så innebär det att du:
• Medverka vid framtagning av tekniska krav inom tilldelat område
• Ansvara för systemsamordning samt teknisk samordning av ändringar mellan olika tekniska system, teknisk samfunktion inom tilldelat ansvarsområdet samt mellan sitt eget och kringliggande områden
• Stödja i beredningen av systemsäkerhetsbeslut
• Stödja central teknisk chef mark i beredning och utarbetande av underlag för beslut inom designverksamheten
• Samverka med FMV designledning på motsvarande nivå
• Förvalta och utveckla design- och handlingsregler inom tilldelat ansvarsområde
• Stödja utvecklingen av processer och rutiner inom ramen för designverksamheten
• Stödja verksamheten gällande kravställning inför anskaffningar och modifieringar av tekniska systemKvalifikationer
• Civilingenjör eller motsvarande teknisk bakgrund.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Manuellt B-körkort
Meriterande
Goda kunskaper inom något eller några av följande områden;
• System lift cycle management - Beslutsprocesser, LCC, riskhantering, vidmakthållandeplanering, avveckling.
• Systems engineering - teknisk kravställning, granskning, utveckling, uppföljning och utvärdering.
• Konfigurationsledning - av materiel och programvaror, inklusive underhåll och funktion.
• Systemsäkerhet - systematiskt arbete för att minska materielens påverkan på risker vid användning.
• ILS/IPS, (integrerat logistikstöd/produktstöd) - vägleda till en design som gör systemet lätt att underhålla.
• Erfarenhet från arbete vid Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, försvarsindustrin eller annan tekniskt avancerad verksamhet.
• Informationssäkerhet och IT-säkerhet.
• Kunskap/erfarenhet av FM och FMV processer rörande IT/IT-säkerhet/ackrediteringDina personliga egenskaper
Du som söker har god samarbetsförmåga, hög social kompetens och är van vid att hantera många kontaktytor. Du har helhetssyn, är initiativrik och kan självständigt prioritera, planera och organisera ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för befattningen. Arbetet kan innebära en del resor, främst inom Sverige.Övrig information
Befattningsnivå: Civil.
Lön: Individuell lönesättning, enligt gällande avtal.
Anställningsform: Tillsvidare. Anställningen inleds med sex månaders provanställning om det är din
första anställning inom Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen kontaktas:
Chefsingenjör, Cecilia Joneby. Nås via Försvarsmaktens växel 0171-15 70 00
För information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist Felicia Stien Engvall nås via växel 0171-157000
Fackliga företrädare (nås via FM växel 0171-15 70 00)
AST OF: Martin Persson
OFR/S: Claus Dehlin
SACO: Karin Gällmo
SEKO: Benny Augustsson
I denna rekrytering tillämpas löpande urval vilket innebär att intervjuer kan komma att påbörjas
under ansökningstiden.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-17. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
