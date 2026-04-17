Chefsingenjör Till Systemledningsavdelningen Vid Arméstaben
Försvarsmakten / Datajobb / Enköping Visa alla datajobb i Enköping
2026-04-17
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Ett av Arméstabens fokusområden är att bygga den nya Armén. En armé som har fokus på Arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder Arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i Armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor.
Ovanstående kombinerat med at fortsätta etablera Arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska. Om tjänsten
Nu har du möjligheten att söka en utvecklande tjänst som chefsingenjör, CI, hos Arméstabens systemledning. Tjänsten omfattar livcykelhantering där fokus ligger i att leverera rätt materielsystem till försvarsmaktens krigsförband.
Rekryterande avdelning
Du kommer att tillhöra Systemledningsavdelningen, där vi arbetar för att materiel i Försvarsmakten ska möta krigsförbandens behov. Vår uppgift är att se till helheten och materielen i alla dess tänkbara sammanhang och användningsfall avseende bland annat funktion, prestanda och säkerhet. Du kommer att vara en del i ett arbetslag som hanterar dessa frågor inom en mängd olika tekniska system. Vi arbetar i samma processer som industrin i stort arbetar för att ta fram nya tekniska lösningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter som chefsingenjör
Du ansvar för materielens konfiguration, inklusive underhållslösningar, så att den uppfyller lagkrav, fastställda målsättningar och övriga krav bl.a. avseende prestanda, funktion, informations- och systemsäkerhet över hela livscykeln. Mer konkret så innebär det att:
Ansvara för systemsamordning samt teknisk samordning av ändringar mellan olika tekniska system, teknisk samfunktion inom tilldelat ansvarsområdet samt mellan eget och kringliggande områden
Stödja central teknisk chef mark i beredning och utarbetande av underlag för beslut inom designverksamheten
Samverka med FMV designledning på motsvarande nivå
Utveckla och förvalta design- och handlingsregler inom tilldelat ansvarsområde
Stödja utvecklingen av processer och rutiner inom ramen för designverksamheten
Stödja verksamheten gällande kravställning inför anskaffningar och modifieringar av tekniska systemKvalifikationer
Avancerad akademisk examen från universitetet eller högskola eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
B-körkort
Meriterande
Goda kunskaper inom något eller några av följande områden;
System life cycle management - Beslutsprocesser, LCC, riskhantering, vidmakthållandeplanering, avveckling.
Systems engineering - teknisk kravställning, granskning, utveckling, uppföljning och utvärdering.
Konfigurationsledning - av materiel och programvaror, inklusive underhåll och funktion.
Systemsäkerhet - systematiskt arbete för att minska materielens påverkan på risker vid användning.
ILS/IPS, (integrerat logistikstöd/produktstöd) - vägleda till en design som gör systemet lätt att underhålla.
Erfarenhet från arbete vid Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, försvarsindustrin eller annan tekniskt avancerad verksamhet.
Informationssäkerhet och IT-säkerhet.
Kunskap/erfarenhet av FM och FMV processer rörande IT/IT-säkerhet/ackreditering.Dina personliga egenskaper
Du som söker har god samarbetsförmåga och är van vid att hantera många kontaktytor. Du har helhetssyn, är initiativrik och kan självständigt prioritera, planera och organisera ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för befattningen. Övrig information
Befattningsnivå: Civil.
Lön: Individuell lönesättning, enligt gällande avtal.
Anställningsform: Tillsvidare, inleds med sex månaders provanställning om du inte redan är anställd inom Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Enköping eller enligt överenskommelse.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetet kan innebära en del resor, främst inom Sverige.
För upplysningar om befattningen kontaktas:
Stefan Sjökvist, C Systemledningsavdelningen.
Mail: mailto:stefan.sjokvist@mil.se
Telefon: via Försvarsmaktens växel 0171-15 70 00
För information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist Felicia Stien Engvall nås via växel 0171-15 70 00
Fackliga företrädare (nås via FM växel 0171-15 70 00)
AST OF: Martin Persson
OFR/S: Claus Dehlin
SACO: Karin Gällmo
SEKO: Ulrica Lundh
Intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-18. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123359". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Garnisonsvägen (visa karta
)
749 40 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Stefan Sjökvist stefan.sjokvist@mil.se Jobbnummer
9862515