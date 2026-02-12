Chefsförhandlare till Sveriges skolledare
Chefsjobb / Stockholm
2026-02-12
Vill du bli Sveriges Skolledares nya chefsförhandlare? I denna nyckelroll får du möjlighet att stödja och företräda medlemmar i både individuella och kollektiva ärenden, samt driva kunskapsdelning och kompetensutveckling inom förbundet. Du blir en del av ett engagerat kansli i centrala Stockholm, där ditt arbete har direkt påverkan på medlemmarnas arbetsvillkor och förbundets fortsatta utveckling.
Sveriges Skolledare är Sveriges största chefsförbund inom Saco och ett starkt fack- och professionsförbund för skolledare. Förbundet samlar cirka 17 500 medlemmar - rektorer, biträdande rektorer och andra skolledare - som varje dag leder och utvecklar svensk skola.
Sveriges Skolledare är ett av Sacos snabbast växande förbund och har en central roll i att driva frågor som rör skolledarskap, arbetsvillkor, kvalitet och professionens ställning. Genom sitt arbete bidrar förbundet till att stärka skolledares förutsättningar att lyckas i sina chefsroller och fungerar som en tydlig röst i skolpolitiska sammanhang.
Förbundets kansli består av 15 medarbetare och är beläget i centrala Stockholm. Organisationen präglas av hög kompetens, nära samarbete och korta beslutsvägar, med ett starkt fokus på att skapa värde för sina medlemmar och för skolans samhällsuppdrag.
För mer information om förbundet: www.sverigesskolledare.seDina arbetsuppgifter
Som chefsförhandlare hos Sveriges Skolledare har du en nyckelroll i att säkerställa att förbundets medlemmar får ett företrädarskap av högsta kvalitet. Du arbetar nära med kollegor inom kansliet och samarbetar även med andra fackförbund för att stödja skolledare i deras chefsroll och stärka deras professionella position.
Rollen innebär att ge stöd, rådgivning och representation till medlemmar i både individuella och kollektiva ärenden, samt att bidra till förbundets utveckling genom kunskapsdelning och kompetenshöjande insatser.
Huvudsakliga ansvarsområden
Bemanna och bidra i förbundets chefsrådgivning
Förhandla och företräda medlemmar i ärenden, både individuella och kollektiva
Hålla fackliga utbildningar och seminarier, både fysiskt och digitalt
Ge stöd till lokalföreningar, både på plats och digitalt
Säkerställa ett professionellt och högkvalitativt medlemsstöd i alla situationer
Samverka med kollegor på kansliet och med andra fackförbund för att främja medlemmarnas intressen
Bidra till en inkluderande, kunskapsbaserad och utvecklande arbetskultur inom förbundet
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Akademisk examen
Erfarenhet av en liknande roll som förhandlare, ombudsman eller från HR-funktion
Erfarenhet av förhandlingar i komplexa individärenden och goda kunskaper i arbetsrätt
Erfarenhet av att företräda chefer på olika nivåer
Van vid att utbilda och coacha inom arbetsrätt och arbetsmiljö samt ge råd och stöd till medlemmar i olika ärenden
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet av HR-arbete, exempelvis från kommunal sektor
För att lyckas i rollen är du en trygg och professionell rådgivare med hög integritet. Du har förmåga att ge vägledning och stöd till medlemmar i komplexa ärenden och arbetar för att de får goda anställningsvillkor. Ditt arbetssätt är lösningsorienterat och analytiskt, och du navigerar lätt i komplex information samtidigt som du uttrycker dig tydligt i både tal och skrift. Du trivs med att samarbeta i team och skapar engagemang genom ett inkluderande och stödjande förhållningssätt. Du drivs av att omsätta arbetsrättslig kunskap och förbundets värderingar till konkreta resultat som främjar medlemmarnaOm tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Sveriges skolledare.
Övrig information Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Facklig representant är Monika Elowson, Telefonnummer: 0709-67 62 06, E-postadress: monika.elowson@sverigesskolledare.se
Sista ansökningsdag 8 mars. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
