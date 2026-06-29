Chefscontroller reskontra och inköp
Poolia AB / Ekonomichefsjobb / Eskilstuna Visa alla ekonomichefsjobb i Eskilstuna
2026-06-29
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Kfast befinner sig i en spännande utvecklingsresa med tydligt mål – att bli Sveriges bästa fastighetsbolag. Nu söker vi en avdelningschef som vill ta en nyckelroll i den resan. Hos oss får du arbeta i en verksamhet där kvalitet, samarbete och förbättring står i centrum. Du leder arbetet inom reskontra och inköpscontrolling och blir en viktig del i att utveckla hur vi arbetar med ekonomiflöden, analys och digitalisering. Rollen passar dig som vill kombinera ledarskap med utvecklingsarbete och operativt arbete inom inköpsanalys.
Arbetsuppgifter
Du har ett helhetsansvar för leverantörs- och kundreskontra samt inköpscontrolling och säkerställer att processerna är effektiva, kvalitetssäkrade och kontrollerade. Du leder ett team på sex medarbetare och arbetar nära ekonomi, inköp, IT och verksamheten i det dagliga arbetet och i utvecklingsfrågor. I höst och till våren 2027 kommer avdelningen även ha fyra studentmedarbetare som stöd.
En viktig del av uppdraget är att driva förbättring och utveckling av ekonomiprocesser och systemstöd. Det innebär att du arbetar med automatisering och digitalisering, stärker intern kontroll och masterdata, utvecklar faktura- och betalflöden samt följer upp inköp, avtalstrohet och ekonomiska flöden genom analys och uppföljning. Du bidrar också till utveckling av arbetssätt, rutiner och rapportering samt fungerar som ett stöd till verksamheten i ekonomirelaterade frågor.
En väsentlig del av arbete kommer utgöras av inköpsanalysarbete som främst handlar om;
Att stärka styrning av inköpsmönster
Öka avtalstrohet och minska inköp utanför avtal
Identifiera kostnadsavvikelser, effektiviseringspotential och besparingsmöjligheter
Tillhandahålla beslutsunderlag till inköpsavdelningen, företagsledningen och bolagets verksamheterPubliceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom ekonomi, gärna med redovisningsinriktning och flera års erfarenhet från reskontra, redovisning, ekonomistyrning och/eller inköpscontrolling som vi bedömer relevant för tjänsten. Du har god förståelse för ekonomiprocesser, intern kontroll och bokslutsarbete samt mycket god systemvana och goda kunskaper i Excel. Då vi är inne i en utvecklingsresa vill vi att du har ett intresse för att implementera, kvalitetssäkra och utveckla system. Det är meriterande om du har erfarenhet av personalansvar samt arbete med processutveckling, Power BI, automatiserade ekonomiflöden, AI-baserade system eller inköpsanalys och spenduppföljning.
Som ledare är du trygg, tydlig och prestigelös. Du är analytisk och strukturerad, men också nyfiken och utvecklingsdriven. Du trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med strategisk utveckling och där du tillsammans med andra skapar förbättring som märks. Hos Kfast får du en viktig roll i en organisation med höga ambitioner, stark framtidstro och tydlig riktning. Här får du möjlighet att påverka på riktigt och vara med och forma en mer modern, digital och effektiv ekonomifunktion – i arbetet mot att bli Sveriges bästa fastighetsbolag.
Vi ser fram mot din ansökan!
Med en tredjedel av hyresmarknaden och hundratals medarbetare är Kfast Eskilstunas ledande, samhällsbyggande fastighetsbolag. Vi hyr ut och förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter – och tar hand om allt från bostäder, förskolor, grundskolor till vård- och omsorgsboenden, idrottsanläggningar och affärslokaler. Kfast är en stolt del av Eskilstuna kommunkoncern. Tillsammans utvecklar vi Eskilstuna så att livet får plats och platser får liv. Eskilstuna Kommunfastigheter AB - Läs mer på Kfast.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7983315-2076363". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9984128