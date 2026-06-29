Chefsarkitekt 2026
Statens tjänstepensionsverk / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-06-29
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens tjänstepensionsverk i Sundsvall
Statens tjänstepensionsverk, SPV, är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi hanterar tjänstepensioner och försäkringar åt arbetsgivare på det statliga området och har över 1 100 000 kunder både statligt anställda, före detta statligt anställda och pensionärer. Vårt kontor finns i Sundsvall.
Kom med oss och skapa samhällsnytta. Vi är en myndighet som vill göra tjänstepension enkelt för alla som är eller har varit statligt anställda. Vårt fokus är våra kunder, handlingskraft och nytänkande. Att jobba tillsammans i hela organisationen tror vi är en viktig nyckel för att göra ett bra jobb med hög kvalitet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
SPV har påbörjat en stor och viktig verksamhetsförnyelse, och vi har nu flera omfattande utvecklingsuppdrag som kräver arkitekturkompetens på hög nivå. Som chefsarkitekt har du en viktig roll i det här arbetet framåt.
Som chefsarkitekt har du ett helhetsansvar för organisationens arkitektur inom it, kärnverksamhet och information. Du ser till att allt hänger ihop och att detstödjer våra strategiska mål. Du är en avgörande brygga mellan ledningens strategi och det praktiska genomförandet.
I din roll kommer du bland annat att:
• leda strategiska arkitekturella frågor
• driva en långsiktig och hållbar arkitekturstrategi
• bidra i myndighetens strategiska utveckling och ansvara för att skapa bra helhetslösningar
• ansvara för att ta fram olika typer av underlag som beskriver verksamhetens arkitektur
• ansvara för att omsätta verksamhetens behov till faktiska leveranser, exempelvis genom lösningsmönster och tekniska krav
• samverka i externa nätverk och leda andra arkitekter i arbetsgrupper.
• omsätta din omvärldsbevakning till arkitekturell innovation och förbättringar på SPV
• leda arkitekturteamet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom relevant område eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har minst fyra års aktuell och relevant erfarenhet av arkitektur på strategisk och taktisk nivå samt erfarenhet av att använda modeller för att analysera och dokumentera arkitektur. Du har arbetat med arkitektur i leveranser av it-stöd som bygger på modern distribuerad arkitektur.
Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt godakunskaper i engelska.
Vi ser det som meriterande om du har:
• erfarenhet av större förnyelsearbeten och transformation av system och arbetsprocesser.
• flerårig erfarenhet av att leda andra.
• erfarenhet av att presentera både muntlig och skriftlig information såväl internt som externt.
• erfarenhet av implementation av AI-lösningar
För att lyckas i det här uppdraget är dina personliga egenskaper mycket viktiga och vi kommer att lägga stor vikt vid dem i den här rekryteringen.
Som person:
• är du initiativtagande. Du tar eget initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
• har du god samarbetsförmåga. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
• har du en problemlösande, analytisk förmåga. Du arbetar bra med komplexa frågor. Du har förmågan att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar och lösa komplicerade problem.
• kommunicerar du på ett tydligt sätt. Du talar välformulerat och engagerat i enskilda möten samt i såväl små som stora grupper. Du lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen.
Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar. Under semestertider kan det vara svårare att nå oss kontaktpersoner. Pröva först att ringa den kontaktperson du vill prata med, får du inte svar kan du mejla kontaktpersonen så återkommer vi så snabbt som möjligt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. .
Hos oss blir du varmt välkomnad. Här jobbar 250 engagerade personer och vi tycker det är viktigt att du trivs hos oss. Vi är öppna för nya idéer, vår omvärld och mot varandra. Och vi gillar att testa nytt och har ett starkt driv framåt. Vi ser rekrytering som en långsiktig investering och tycker det är viktigt att du som medarbetare mår bra, har balans i livet och ges möjlighet att utveckla dina talanger.
Vi jobbar på en flexibel arbetsplats, både i härliga lokaler och med möjlighet att jobba hemifrån på 50 procent om du vill. I SPV-huset rekommenderar vi en fika i vår vinterträdgård eller varför inte en stund i vårt fräscha gym. Dessutom har vi olika friskvårdsaktiviteter du kan delta i då det finns något för alla. Vi strävar efter mångfald och att ha ett inkluderande synsätt på alla nivåer i organisationen.
Vår verksamhet vilar på den gemensamma statliga värdegrunden. Den är en grundläggande utgångspunkt för oss, oavsett vad vi arbetar med. Demokrati är den överordnade principen i värdegrunden och medborgarna är vår yttersta uppdragsgivare. Övriga principer i den statliga värdegrunden är legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.
SPV har individuell och differentierad lönesättning som tillämpas i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T. Mer information om oss som arbetsgivare och de anställningsförmåner du erbjuds finns under Jobba på SPV på SPV.se.
En säkerhetsprövning kan komma att genomföras. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär kan du få här: https://sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/registerkontroll.html
Vi avsäger oss vänligen men bestämt, alla erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MD 2026/294". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Tjänstepensionsverk
(org.nr 202100-0928), https://www.spv.se/om-spv/jobba-pa-spv/
Jägargatan 1 (visa karta
)
851 90 SUNDSVALL Arbetsplats
Statens tjänstepensionsverk Kontakt
ST
Daniel Granath Daniel.Granath@spv.se 060-18 75 45 Jobbnummer
9982386