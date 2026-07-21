Chefsarkitekt
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-21
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Vi söker dig som vill ta ett övergripande ansvar för KTH:s arkitekturarbete och leda utvecklingen av vår arkitektur där verksamhet och IT samverkar. Varmt välkommen med din ansökan till oss!
Om avdelningen/gruppen
Arkitekturkontoret tillhör IT-avdelningen och har en central roll i förvaltningen och utvecklingen av KTH:s IT-arkitektur samt universitetets förvaltnings- och utvecklingsprocesser. Som chefsarkitekt leder du arkitekturkontoret och har personalansvar för gruppen som idag består av sex arkitekter med rollerna domänarkitekt, enterprisearkitekt, lösningsarkitekt och verksamhetsarkitekt. Du ingår i IT-avdelningens ledningsgrupp och arbetar nära såväl verksamhet som ledning för att driva KTH:s strategiska utveckling framåt.
Arbetsuppgifter
Som chefsarkitekt har du det övergripande ansvaret för KTH:s arkitekturarbete. Du leder den arkitekturella styrningen genom att etablera strukturer, principer och arbetssätt som är en integrerad del av KTH:s utvecklings- och förvaltningsprocesser. Tillsammans med arkitektteamet omsätter du strategiska mål till hållbara lösningar och driver samverkan med verksamheten, IT och externa samarbetspartners.
KTH verkar i en miljö där högre utbildning, forskning samt nationella och internationella samarbeten ständigt utvecklas. I takt med att samarbeten inom Sverige och Europa intensifieras får du en viktig roll i att bidra till gemensamma initiativ och säkerställa att KTH:s arkitektur utvecklas i linje med nya krav på samverkan, standardisering och interoperabilitet. Du deltar i strategiska digitaliseringsinitiativ, ingår i styrgrupper och beredningar samt bidrar till KTH:s övergripande arbete med styrning och utveckling av AI-stöd. Publiceringsdatum2026-07-21KvalifikationerKvalifikationer
Relevant utbildning från högskola/universitet eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Flerårig erfarenhet av ledande arkitektroll i större organisationer.
Erfarenhet som ansvarig för arkitekturen i omfattande IT-transformation.
Mångårig erfarenhet av storskaliga, komplexa tekniska miljöer med erfarenhet av att verka i både moln- och on-prem-miljöer.
Arbetserfarenhet av att driva strategiska arkitekturfrågor med stor verksamhetspåverkan ända ner till konkret implementation.
Utmärkt kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska och engelska krävs i det dagliga arbetet
Personliga egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har ett helhetsperspektiv, är analytisk och handlingskraftig. Du har hög personlig integritet och är en skicklig relationsbyggare. Som ledare har du ett coachande förhållningssätt med förmågan att leda, utveckla och motivera andra att nå gemensamma mål. Du är pedagogisk och kommunikativ och kan på ett tydligt sätt förmedla komplexa frågor till olika målgrupper.
Meriterande
Erfarenhet av att leda personal.
Erfarenhet av agila arbetssätt.
Kunskap om de regelverk, etiska överväganden och risker som är kopplade till användning av AI inom offentlig sektor.
Erfarenhet av portfölj- och förvaltningsorganisation enligt PM3 eller motsvarande.
Erfarenhet av arbete inom lärosäte eller myndighet.
Certifiering inom IT-arkitektur.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har ansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV.
I denna rekrytering söker du endast med ditt CV. I stället för ett personligt brev kommer du i rekryteringssystemet att få besvara en eller flera frågor. Det är viktigt att du besvarar frågorna noggrant och sanningsenligt, för att vi ska få en tydlig bild av din kompetens och erfarenhet. Vi baserar vårt urval på kvalifikationerna som framgår av annonsen.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Tester kan komma att tillämpas i denna rekryteringsprocess.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Jobbnummer
10007865