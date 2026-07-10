Chefsarkitekt - samla ihop och utveckla vår enterprisearkitektur
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2026-07-10
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Digitaliseringsavdelningen, Sektionen för Strategi, arkitektur & controlling
Du har byggt komplexa lösningar, lett arkitekturforum, drivit målarkitekturer och fått företag att växa genom smarta tekniska vägval. Nu kanske du vill göra något större. Något som faktiskt spelar roll.
Regeringskansliet är mitt i en av Sveriges mest omfattande digitala transformationer. Vi moderniserar vår enterprisearkitektur, inför generativ AI, skalar upp molnplattformar och bygger en datadriven organisation. Det är stort, komplext och samhällsviktigt.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Nu söker vi en chefsarkitekt som vill ta ett helhetsgrepp om arkitekturen och leda riktningen framåt. Vårt uppdrag är unikt: våra lösningar används i hela Regeringskansliet och på över 100 utlandsmyndigheter världen över. Här får du arbeta med en kombination av komplexitet, samhällsnytta och global räckvidd som få andra organisationer kan erbjuda.
Det du bygger får direkt påverkan – nationellt och internationellt.
Om rollen
Det är en central och strategisk roll som har det övergripande ansvaret för att forma, utveckla och samordna all arkitektur inom vår organisation. En nyckelroll för att förverkliga vår digitaliseringsstrategi.
Som chefsarkitekt har du en ledande roll, men är inte linjechef. Du leder genom expertis, inflytande och samarbete. Du är navet som får enterprisearkitekturen att fungera som en sammanhållen disciplin och du är den som vägleder våra arkitekter mot en gemensam målbild. Du arbetar nära ledning, verksamhet och arkitekter och får mandat att forma en modern, hållbar och strategiskt förankrad arkitektur.
Ditt uppdrag:
Ha huvudansvaret för all arkitektur – verksamhets-, informations-, applikations- och teknisk arkitektur.
Leda och samordna EA‐arbetet, säkerställa struktur, riktning och kvalitet.
Vara organisationens främsta arkitekturella rådgivare och strategiska partner.
Säkerställa att arkitekturen stödjer verksamhetens mål, strategier och förändringsinitiativ.
Driva fram gemensamma principer, riktlinjer och målarkitekturer.
Stötta och coacha arkitekter i olika delar av organisationen, utan att vara deras chef.
Skapa förutsättningar för långsiktighet, stabilitet och innovation i vår arkitektur.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.se/Publiceringsdatum2026-07-10BakgrundKvalifikationer
Akademisk utbildning eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
Dokumenterad flerårig erfarenhet som enterprisearkitekt eller chefsarkitekt
Erfarenhet av att utveckla EA-styrning, principer, riktlinjer och modeller
Erfarenhet av att kunna skapa en självbärande EA‐funktion
Erfarenhet av verksamhetsdriven utveckling och kravanalys
God förståelse för moderna tekniska plattformar, integrationsarkitektur och informationsmodeller
Mycket god förståelse för krav på säkerhet, integritet och regelefterlevnad i komplex verksamhet
Erfarenhet av att bygga upp intern arkitekturförmåga och utbilda organisationer
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från offentlig sektor eller annan reglerad verksamhet
Erfarenhet av etablering av gemensamma plattformar och tekniska ramverk
Kunskap om arkitekturmetoder som TOGAF, ArchiMate eller liknande
Erfarenhet av AI-relaterad arkitektur, dataplattformar eller molnstrategier
Erfarenhet av hybrid- eller multi-cloudlösningar
Erfarenhet av arkitekturstyrning och ledningsnära rådgivning
Erfarenhet av att bygga upp intern arkitekturförmåga och utbilda organisationer
Erfarenhet av agila utvecklingsmetoder
Dina egenskaper
Du är trygg, tydlig och analytisk – och kan förklara komplexa frågor på ett enkelt och inspirerande sätt. Du bygger förtroende hos såväl tekniska som icke-tekniska intressenter och trivs i miljöer där du får skapa struktur och riktning. Du är pragmatisk och lösningsorienterad, drivs av framdrift och tar ansvar för hållbara och säkra lösningar. Du är passionerad i ditt arbete och synlig i organisationen.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/
Övrigt
Vi söker en eller flera erfarna enterprisearkitekter. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Befattningen är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs innan anställning. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, är du välkommen att kontakta ansvarig chef Maria Rune eller rekryteringsspecialist Filip Ristov. Då vi är i semestertider kan det dröja något innan du får svar från oss. Fackliga kontakter är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen med din ansökan senast 31 augusti.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
Mäster (visa karta
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111 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
9999925