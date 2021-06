Chefsadministratör till IT-avdelningen - Kriminalvården, Enheten för IT-planering - Ekonomiassistentjobb i Norrköping

Kriminalvården, Enheten för IT-planering / Ekonomiassistentjobb / Norrköping2021-06-30Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Kriminalvårdens IT-avdelning är en viktig del i organisationen med uppdraget att driva utvecklingen av myndighetens IT med stor satsning och fokus på myndighetens resa mot en mer digital kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa de förutsättningar som en modern myndighet kräver av en tillgänglig, säker och kostnadseffektiv IT.2021-06-30Vi söker en erfaren och serviceinriktad chefsadministratör som har vana att samordna administrativt arbete med komplexa frågor. Som administratör stöttar du IT-avdelningens chefer och ledningsgrupper med planering, koordinering och förberedelser inför möten, protokollföring och framtagande av presentationsmaterial. Du kommer att omhänderta inkommande ärenden och remisser och säkerställa en god ärendehantering.Tjänsten finns placerad inom IT-avdelningens planeringsenhet som består bland annat av verksamhets controller, administratör, kvalitets - och inköpsfunktion. Inom ditt ansvarsområde ser du effektiviseringar och kan komma med förbättringsförslag för att underlätta administrationen för avdelningens chefer och medarbetare för att höja kvaliteten och skapa goda resultat.Vi söker dig som tar ansvar för dina uppgifter och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har lätt för anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Vidare ser vi att du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Vi söker dig som har:Gymnasieutbildning inom t.ex. handel, ekonomi, juridik, samhällskunskap eller annan gymnasieutbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.Tidigare arbetslivserfarenhet som chefsassistent, inom handläggning eller i annan supporterande administrativ roll.Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.Goda kunskaper i Office-PaketetDet är meriterande om du har:Eftergymnasial utbildning inom kommunikation, administration alternativt eftergymnasial yrkesförberedande utbildning som t.ex. chefsassistent.Erfarenhet av ärendehanteringssystem och/eller diarieföringErfarenhet av att ta fram presentationsmaterial och sammanställa underlag till möten samt skriva protokollGoda kunskaper av administration i SharepointÖVRIGTVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde omgående enligt överenskommelse. , upphör: 2022-09-30 .Månadslön Individuell lönesättning tillämpas.Sista dag att ansöka är 2021-08-01Kriminalvården, Enheten för IT-planering