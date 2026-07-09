Chefläkare Division Medicin
Region Jämtland Härjedalen, Division medicin / Läkarjobb / Östersund Visa alla läkarjobb i Östersund
2026-07-09
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Vill du vara med och leda samt utveckla patientsäkerhetsarbetet inom Region Jämtland Härjedalen?
Vi söker dig som vill arbeta som chefläkare med bas i division medicin men som tillsammans med övriga chefläkare och patientsäkerhetssamordnare i regionen samordnar det hälso- och sjukvårdsgemensamma vårdskadepreventionsarbetet och patientsäkerhetsfrågor.
Du kommer anställas som chefläkare av divisionschefen för division medicin och ha din grundanställning i denna funktion men kombinera det med arbete i din grundspecialitet, med forskning eller annat.
Tillsammans med patientsäkerhetssamordnaren i division medicin stöttar du chefer och medarbetare i patientsäkerhetsarbete för en trygg, tillgänglig och säker vård. Du stöttar chefer att ligga långt framme i det proaktiva patientsäkerhetsarbetet men finns även till hands när det har hänt svåra händelser. Du beslutar om och när Lex Maria-anmälningar ska göras. Gäller anmälan dina närmaste kollegor så tar du hjälp av chefläkarna i de andra divisionerna. Självklart finns du även där när dina kollegor behöver liknande stöd.
Det övergripande patientsäkerhetsteamet består av 6–8 personer som ses fasta dagar för att hantera frågor som är gemensamma i hela hälso- och sjukvården. Under 2025 inrättades LSG patientsäkerhet för region interna patientsäkerhetsfrågor. I interna LSG ingår utöver patientsäkerhetsteamet även divisionscheferna och stabschefen i HS-staben. Vid behov deltar även jurist.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Chefläkarna utgör ett medicinskt och sjukvårdsjuridiskt stöd för ledningen, tillsammans med regionöverläkarna och regionjuristerna. Som chefläkare verkar du för en god säkerhetskultur och deltar i förebyggande patientsäkerhetsarbete. Du har en tydlig operativ koppling i stöd till division medicin, men samtidigt viktigt med en övergripande samverkan i många övergripande processer.
Exempel på arbetsuppgifter för chefläkare är att:
• Introducera och utbilda chefer samt de medarbetare som har särskilt ansvar för patientsäkerhetsarbete inom divisionen.
• Vara metodansvarig för tex Gröna Korset, RoK-analyser inom Patientsäkerhet och avvikelseprocessen inkl Lex Maria.
• Genomföra och leda större händelseanalyser med många enheter involverade (fler än två och/eller komplexa händelser).
• Vara anmälningsansvarig enligt Patientsäkerhetslagen (Lex Maria) inom Regionen.
• Föra löpande dialog med patientnämnd och IVO.
• Ansvara för att upprätta en Patientsäkerhetsberättelse för hela HS (analys, indikatorer, aktiviteter).
• Delta i MLA-nätverket
• Delta i LSG Patientsäkerhet (för hela länet)
• Delta i nätverk med övriga chefläkare inom Regionen, sjukvårdsregionalt och nationellt.
• Inhämta ny kunskap inom fältet patientsäkerhet på regional/nationell nivå
Utöver tjänsten som chefläkare kommer en av de tre chefläkartjänsterna att även inkludera teamledarskap för hela patientsäkerhetsteamet (chefläkare och patientsäkerhetssamordnare). För denna chefläkare innebär det tid om totalt 60% (40+20%). Fördjupning om teamledarskapet kommer hanteras vid intervju.Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistläkare med flerårig erfarenhet, meriterande med chefs- och eller ledarerfarenhet.
Du har även ett intresse och engagemang för vårdkvalitet, patientsäkerhet och utvecklingsarbete.
Kunskap/intresse för arbete med risk- och händelseanalyser är meriterande samt erfarenhet av arbete som MLA/MLU eller i annan ledningsfunktion. Vi ser också att du har en god kommunikationsförmåga och kan anpassa information och dialog utifrån forum och mottagare.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi värdesätter högt att du agerar engagerat och drivande samt skapar förtroende och tillit. Du uttrycker dig med lätthet i tal och skrift. Du trivs att arbeta i team och vill bidra till ett gott arbetsklimat. Du har god analytisk förmåga, stor klinisk erfarenhet och vill använda ditt omdöme kombinerat med en ödmjukhet i strategiskt patientsäkerhetsarbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/203/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 12 (visa karta
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831 27 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Division medicin Kontakt
Divisionschef
Mattias Schindele mattias.schindele@regionjh.se +46730637887 Jobbnummer
9997560