Chefer (kriminalvårdsinspektör) klientavdelning resp sysselsättning, Åkersb
Kriminalvården, Stockholm Öst / Chefsjobb / Österåker Visa alla chefsjobb i Österåker
2025-10-08
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Stockholm Öst i Österåker
, Täby
, Stockholm
, Norrköping
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Verksamhetsområde Stockholm öst omfattar de slutna anstalterna Täby och Österåker. Ca 250 medarbetare och 15 chefer förvaltar, leder och utvecklar verksamheten med plats för ca 300 intagna för närvarande. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdpersonal, administrativ personal, lärare, produktionsledare m fl. Anstalten Österåker ligger utanför Åkersberga och nås med buss eller bil. Anstalten Täby nås med buss, tåg eller bil. Är du bilburen parkerar du på anstalternas personalparkeringar. Verksamhetsområdet är inne i en expansiv utbyggnadsfas där anstalten Österåker bygger sex nya bostadshus med anstaltsplatser och tillhörande lokaler för sysselsättning för successiv driftsättning 2025-2027. Anstalterna Österåker och Täby förbereder sig för att på sikt även ta emot 15-17-åringar som döms till fängelse.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Vi söker tre nya chefer till vår verksamhet, två som kommer att ansvara för var sin klientavdelning, en som ansvarar för intagnas sysselsättning.
Som chef och ledare inom Kriminalvården behöver du vara närvarande och tillgänglig. Du leder den dagliga verksamheten i nära samarbete med andra chefer och dina egna medarbetare. Du har ett tillitsbaserat ledarskap som skapar engagemang, delaktighet och får våra medarbetare att känna sig sedda och hörda. Du planerar verksamheten, hjälper till att lösa problem, svarar på frågor om stort och smått, allt från vad som är tillåtet för intagna att ha i sitt bostadsrum, vad de får och inte får göra till hur ett besvärligt samtal ska hanteras. Du skapar utrymme för att lyssna på medarbetare och hjälpa till att reflektera över besvärliga händelser de ställts inför.
Intagnas sysselsättning och verksamhetsinnehåll är väsentliga delar i kriminalvårdens verksamhet och de intagnas verkställigheter av fängelsestraff. Att vara ansvarig för intagnas sysselsättning är därför en mycket viktig men också komplex uppgift, full av utmaningar och en bredd av olika samarbetsytor. Alla som verkställer fängelsestraff ska ha inslag i sin sysselsättning som stödjer återanpassningen i samhället och minskar risken för återfall i brottslighet. Inom verksamhetsområdet är de intagna sysselsatta med utbildning, behandlingsprogram, verkstadsproduktion, industritvätt, monterings- och förpackningsarbete och annan strukturerad verksamhet. Dina medarbetare är huvudsakligen produktionsledare eller kriminalvårdare med speciella funktionsuppdrag. Du startar upp och förvaltar olika typer av produktionsverksamheter, ibland med externa kunder.
Kriminalvård är ett lagarbete och oavsett vilken roll du har som chef så arbetar du med god arbetsplatskultur, god arbetsmiljö och säkerställer att rutiner och arbetsmetoder är tydliga och välfungerande. Kriminalvårdens verksamhet är regelstyrd och en viktig del av ditt arbete är att vara uppdaterad och påläst på de lagar, regelverk och riktlinjer som påverkar verksamheten. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp tillsammans med anstaltschefen och dina 15 chefskollegor.
Läs gärna mer om hur det är att vara chef i Kriminalvården här:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/yrkesroller/kriminalvardsinspektorKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet som chef innebärande personal-, budget- och arbetsmiljöansvar
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande med:
• Ledande befattningar inom socialt arbete eller annan statlig verksamhet
• Ledarskap i nystartade verksamheter med fokus på att bygga trygga team
• Ledarutbildning
• Flerårig erfarenhet som chef, gärna i offentlig sektor
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan till en verksamhet som omfattar den komplexa dynamik som finns i att slå samman befintlig verksamhet med ny verksamhet.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Intervjuer kommer att genomföras i Liljeholmen den 12 och 13 november.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281709". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Stockholm Öst Kontakt
Ledarna (facklig)
Niclas Ingesson Niclas.Ingesson@kriminalvarden.se 0768-997846 Jobbnummer
9545749