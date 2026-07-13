Chef Verksamhetsmiljö, Ambulans diagnostik och hälsa
Region Halland / Administratörsjobb / Halmstad Visa alla administratörsjobb i Halmstad
2026-07-13
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Nu söker vi dig som vill leda stödprocesserna lokaler, säkerhet och miljö inom vår förvaltning Ambulans diagnostik och hälsa. Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Rollen innebär chefsansvar för medarbetare som arbetar med lokal-, säkerhets-, och miljöfrågor på avdelningen Verksamhetsmiljö som är en del av vår förvaltnings Lednings- och verksamhetsstöd (LOVS). Du är direkt underställd förvaltningschefen och ingår i förvaltningsledningsgruppen.
Du samarbetar nära våra områdeschefer, samt vår ekonomichef, kvalitets- och utvecklingschef och HR-chef för att säkerställa att verksamheterna får rätt stöd för att utvecklas. Uppdraget innebär att du leder stödfunktioner som tillsammans med våra verksamheters chefer och medarbetare skapar stabila och fungerande förutsättningar för verksamheten, så att den kan fortsätta att leverera hälso- och sjukvård av hög kvalitet.
Du ansvarar för att planera, leda, följa upp och utveckla arbetet inom lokalförsörjning, säkerhet och beredskap samt miljö. Du bevakar relevanta lagar och deltar i regionala forum, samtidigt som du tillsammans med övriga chefer driver utvecklingsarbete på både förvaltnings- och regional nivå. Du har fem underställda medarbetare, och förväntas arbeta främst på strategisk men även på operativ nivå med de aktuella processerna.
Tjänsten innebär breda regionala kontaktytor inom och utanför förvaltningen. Placering i Halmstad med resor inom Halland.
Om arbetsplatsen
Lednings- och verksamhetsstöd (LOVS) för Ambulans diagnostik och hälsa har, förutom avdelningen Verksamhetsmiljö, också avdelningarna Kvalitet och utveckling, HR, Ekonomi samt förvaltningens chefläkare. LOVS omfattar totalt ca 30 personer.
Förvaltningen Ambulans diagnostik och hälsa har verksamhet i alla Hallands kommuner, både på sjukhusområdena och i lokaler utanför dem, och omfattar ca 1350 medarbetare. Utifrån Region Hallands vision "Bästa livsplatsen" verkar Ambulans diagnostik och hälsa för en god hälsa hos befolkningen genom sina tre områden: Ambulans sjukresor och 1177 på telefon, Hälsa och funktionsstöd samt Medicinsk diagnostik.
I våra verksamheter får gravida par stöttning på Kvinnohälsovården, yngre invånare hjälp på sin väg in i vuxenlivet hos Ungdomsmottagningen. Provtagningsenheter, röntgenmottagningar och screeningprogram garanterar invånarna uppdaterad hälsostatus och via 1177 på telefon ges sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Dessutom tryggar vi sjukresor, habilitering, hjälpmedel och ambulanssjukvård. Våra medarbetare är nyckeln till att bedriva en verksamhet med hög kvalitet. Vår utgångspunkt är alltid patienten och hallänningen.Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning och minst tre års chefserfarenhet. Du har kompetens och erfarenhet från minst ett av områdena lokaler, säkerhet och miljö. Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet är meriterande.
Du har god förmåga att planera och utveckla stödfunktioner utifrån verksamhetens behov och ekonomiska förutsättningar, och förstår vad det innebär att leda stödprocesser genom verksamhetens chefer. Du har kunskap om arbetsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Erfarenhet av utvecklingsarbete och förändringsledning är viktig, liksom kunskap i krisledning och stabsmetodik.
För att lyckas i denna roll behöver du goda ledaregenskaper och förmågan att inspirera och motivera ditt team. Din självinsikt och personliga mognad gör att du kan hantera utmaningar med lugn och reflektion. Som person är du en tydlig och kommunikativ ledare med helhetssyn som arbetar mål- och resultatinriktat och skapar engagemang och förtroende. Eftersom rollen innebär att leda processer tillsammans med linjens chefer, som leder mycket av utförandet, är förmåga att skapa goda relationer och samarbete viktigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Eftersom tjänsten kan innebära handläggning av säkerhetskänsliga uppgifter kommer säkerhetsprövning och inplacering i säkerhetsklass att genomföras innan tilldelning av tjänsten. Godkänd säkerhetsprövning är en förutsättning för tillsättning av tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer är planerade till v.35.
Vårt erbjudande
Vi vill att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Läs mer om vad vi på Region Halland kan erbjuda dig som är chef hos oss här!
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
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Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Långgatan32 (visa karta
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301 85 HALMSTAD Arbetsplats
Region Halland Jobbnummer
10000465