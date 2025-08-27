Chef till Utvecklingssektionen (R&D)
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll:
Vi söker nu en chef till vår sektion för Utveckling, Automation och Digitalisering på Rönnskär. Sektionens uppdrag är att leverera tjänster och kunskap inom processutveckling, automation och digitalisering - i syfte att bidra till verksamhetens ambitiösa och hållbara mål. Uppdraget inkluderar att löpande arbeta med dessa frågor och vara aktiva inom Rönnskärs projektprocess - där vi bidrar med expertis och lösningar som driver utvecklingen framåt. Som sektionschef har du det övergripande ansvaret för personal och arbetsmiljö inom sektionen. Du arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för innovation, lärande och utveckling. Du ansvarar även för sektionens budget och säkerställer att verksamheten når sina mål genom strukturerad planering, uppföljning och ett nära samarbete med andra funktioner. En viktig del av ditt uppdrag är att driva ett långsiktigt förbättringsarbete - både inom arbetsmiljö och säkerhet, men också i utvecklingen av våra arbetssätt och processer.
För att trivas och lyckas i den här rollen ser vi att du är en trygg och nyfiken ledare. Du har en coachande ledarstil som främjar engagemang och delaktighet i teamet. Att skapa förtroende och bygga goda samarbeten är en av dina främsta styrkor. Vi ser också att du har en god förmåga att snabbt skapa dig en helhetsuppfattning, fatta beslut och driva utveckling som skapar värde. Genom omsorg, mod och ansvar leder du teamet och verksamheten framåt.
Ditt team:
Du kommer att leda ett team med tretton seniora ingenjörer som arbetar med utveckling, automation och digitalisering. Som sektionschef har du även ett nära samarbete med kollegor inom utvecklingsavdelningen, produktionen samt stödfunktioner inom organisationen. Du kommer att rapportera till utvecklingschefen.
Ditt bidrag:
Universitets- eller högskoleutbildning inom relevant område.
Ledarerfarenhet.
God förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska.
B-körkort.
Det är meriterande med tidigare erfarenheter inom bas- eller processindustri.
Varför arbeta tillsammans med oss:
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Urban Walter, urban.walter@boliden.com
, tel: 0703491241. Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Frida Norström, frida.norstrom@boliden.com
. Facklig information får du av Elin Söderlund, Sveriges Ingenjörer, 070-2659523, Mikael Norrby, Unionen, 0910-773776, Dan Nilsson, Ledarna, 0910-773867.
Sista dag att ansöka är Tisdag 16 september.
