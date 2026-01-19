Chef till ny resursenhet (grundskola)
2026-01-19
Vill du vara med och bygga upp en helt ny verksamhet som gör skillnad för elever som behöver en anpassad lärmiljö? Habo kommun startar en kommunövergripande resursenhet hösten 2026 och söker nu en chef som vill leda arbetet från grunden.
Resursenheten är en särskild undervisningsgrupp som erbjuder en trygg och strukturerad miljö för elever som av olika skäl behöver ett annat sammanhang för att lyckas i sin skolgång. Det kan handla om elever med behov av omfattande stöd, ibland kopplat till skolfrånvaro, men inte alltid. Målet är att skapa förutsättningar för lärande och utveckling och att möjliggöra återgång till hemskolan när det är möjligt. En resursenhet ska möta elever som behöver en kortare placering likväl som en längre placering. Rektor på hemskolan har fortsatt ansvar för elevens utbildning, vilket innebär att du som chef för resursenheten inte har elevansvar.
Under första verksamhetsåret planeras att resursenheten skall kunna ta emot 8 elever. Målet är sedan under en treårsperiod utöka antalet platser till ca 15 elever. Personalen, som första verksamhetsåret kommer att bestå av 5 personer, kommer att ha olika kompetenser för att möta eleverna. Utöver pedagoger med bred ämnesbehörighet kommer det också finnas pedagog riktad mot fritidshem , specialpedagogik samt socionom.
Tillsammans med elevhälsochef vara med och planera starten av en resursenhet i Habo kommun. I rollen som chef har du ett helhetsansvar för verksamheten. Du leder och utvecklar arbetet utifrån kommunens mål och riktlinjer, ansvarar för personal och arbetsmiljö och har budgetansvar. Du blir en nyckelperson i att skapa en välfungerande organisation som präglas av kvalitet, samarbete och engagemang. Du kommer att arbeta nära hemskolor, elevhälsan och andra aktörer för att skapa bästa möjliga stöd för eleverna. Din närmaste chef är elevhälsochefen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom specialpedagogik eller beteendevetenskap, alternativt socionomexamen. Du har erfarenhet av att arbeta med elever som har behov av särskilt stöd, exempelvis kopplat till neuropsykiatriska funktionsvariationer, psykisk ohälsa eller social problematik. Du är väl förtrogen med att skapa strukturerade och trygga lärmiljöer och har god förståelse för hur man bygger relationer som främjar lärande och utveckling. Erfarenhet av att leda personal och driva verksamhetsutveckling är meriterande.
ÖVRIGT
Vi erbjuder ett meningsfullt uppdrag där du får möjlighet att vara med från start och forma en verksamhet som gör skillnad. Du blir en del av ett engagerat team och får bidra till kommunens arbete för ökad skolnärvaro och inkludering.
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Förbered dig genom att ha ditt CV klart som du ska bifoga till ansökan. Du har också möjlighet att bifoga personligt brev och andra dokument.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, HR-enheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Elevhälsochef
