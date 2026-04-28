Chef till museiavdelningen och biträdande överintendent
Statens Historiska Museer / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2026-04-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Historiska Museer i Stockholm
, Botkyrka
, Håbo
, Linköping
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med några av Sveriges främsta museer i en myndighet som vill göra historia betydelsefullt för fler? I SHM:s inriktning för de kommande åren ingår att ta museerna till nästa nivå. Vi söker en biträdande överintendent och chef till en nyinrättad museiavdelning, vars uppdrag är att fortsätta utveckla myndighetens publika museiverksamhet. I avdelningen kommer sex museer med sju anläggningar och en enhet för publika projekt och utställningar att ingå.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
SHM har målet att nå fler och bredare, såväl fysiskt som digitalt. Vi strävar efter att vidareutveckla verksamheten innovativt och hållbart för ökad samhällsnytta. Museerna, som leds av museichefer, ska genom ökad profilering och konkurrenskraft tillsammans omhänderta myndighetens uppdrag och mål. Din uppgift är att driva den övergripande strategiska utvecklingen. Du analyserar utbud, planerar och samordnar så att museerna fokuserar på de delar i respektive profil som bäst stärker SHM:s samlade resultat. Du driver utvecklingen mot en efterfrågad verksamhet som är affärsmässig, tillgänglig och hållbar samt erbjuder vidareutvecklade tjänster för en attraktiv helhetsupplevelse.
Flera omfattande utvecklingsinsatser pågår, däribland etableringen av den permanenta verksamheten för Sveriges museum om Förintelsen. Det innebär att du tillsammans med museicheferna är delaktig och drivande i flera parallella processer, planerar och prioriterar arbetet effektivt. Utvecklingen kräver också arbete med ekonomiska förutsättningar och tilläggsfinansiering.
Du har personal-, budget- och verksamhetsansvar för museiavdelningen, ingår i myndighetens ledningsgrupp och tar ansvar för SHM som helhet. Utöver huvuduppgiften att etablera och leda museiavdelningen med dess museiledningsgrupp, kommer du som biträdande överintendent arbeta med myndighetsgemensamma frågor och utveckling. Det kräver ett helhetsperspektiv på verksamheten som du baserar på tidigare erfarenhet. Ditt arbete utförs i nära samarbete med myndighetschefen och övriga avdelningar. Du företräder SHM i olika frågor och sammanhang.
Ditt samspel och ledarskap
Du trivs med att vara en del av en samarbetsorganisation och ser möjligheter i och bidrar till SHM:s samspel mellan olika delar av myndigheten. I museiavdelningen leder du genom andra chefer och ditt ledarskap präglas av tydlighet och inkludering. Du har en god förmåga att balansera strategisk utveckling, planering och måluppfyllelse med en stimulerande, tillitsfull och utvecklande arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskolexamen inom relevant område
Väl vitsordad chefs- och ledarerfarenhet samt erfarenhet av att leda chefer
Strategisk förmåga och flerårig erfarenhet av ett helhetstänkande i utveckling av såväl digital som fysisk museiverksamhet
Erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsprocesser med framgångsrika resultat
Erfarenhet av budgetarbete, finansiering och affärsmässighet
Erfarenhet av styrning av offentlig verksamhet som kombinerar nytänkande med omsättandet av uppdrag, lagar och förordningar
Erfarenhet av arbetsgivarrollen och av att driva systematiskt arbetsmiljöarbete
Vi erbjuder
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader, med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år med möjlighet till förlängning. Tillträde efter överenskommelse. Arbetsort är Stockholm, resor kan förkomma i tjänsten.Övrig information
Upplysningar lämnas av överintendent Magnus Hagberg, tel 08-519 556 31. Facklig företrädare för SACO är Jonas Lindwall, tel 08-402 30 21. Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av Emelie Gloza, HR-specialist, 08-519 556 07.
Diarienummer 2.1.1-00430-2026. Vi vill ha din ansökan senast 2026-05-17 och du ansöker genom att klicka på knappen ansök längst ner till höger.
Statens historiska museer är en myndighet som bedriver museiverksamhet och arkeologisk uppdragsverksamhet. Vår gemensamma vision är "Tillsammans gör vi historia betydelsefullt för fler". Museerna är Ekonomiska museet med Tumba bruksmuseum, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Sveriges museum om Förintelsen. Uppdragsverksamheten Arkeologerna har kontor i fem regioner. Vår uppgift är att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia samt bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Myndigheten har ca 400 medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Historiska Museer
(org.nr 202100-4953), https://shm.se/
114 84 STOCKHOLM Kontakt
Jonas Lindwall jonas.lindwall@shm.se Jobbnummer
9879422