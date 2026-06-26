Chef till Knivsta kommuns Kulturskola
Knivsta kommun, Fritid-och kulturkontoret / Chefsjobb / Knivsta Visa alla chefsjobb i Knivsta
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I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Knivsta kulturskola är en kreativ arbetsplats där vi erbjuder barn och unga undervisning inom bland annat musik, dans, teater, bild och form samt cirkus. Här kombineras pedagogik och konstnärligt skapande i en trygg, lekfull och inkluderande miljö. Tillsammans med engagerade kollegor är du med och utvecklar kulturskolan som en viktig del av Knivsta kommuns satsning på kultur för barn och unga – och nu söker vi en kulturskolechef som vill leda och vidareutveckla denna verksamhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som chef för Knivsta kulturskola blir du en nyckelperson i kommunens arbete med kultur för barn och unga. Du rapporterar till mig, Catrine, fritids- och kulturchef, och vi arbetar tillsammans utifrån våra gemensamma värdeord: delaktighet, tydlighet och engagemang. I uppdraget ingår att både företräda och utveckla kulturskolan såväl internt som externt.
Du leder en engagerad och erfaren arbetsgrupp med pedagoger som har god kunskap om barn och unga i Knivsta. Flera medarbetare arbetar deltid och kombinerar sin tjänst med andra uppdrag, vilket ger en bred kompetens och stark förankring i kulturlivet.
Som chef förväntas du vara närvarande och tillgänglig, med ett högt engagemang för både verksamhet och medarbetare. Du ingår i fritids- och kulturkontorets ledningsgrupp och tar ansvar för en tydlig och respektfull kommunikation, bidrar till struktur och tydlighet i möten samt är en ambassadör för verksamheten och står bakom fattade beslut. Du har ansvar för arbetsmiljö, ekonomi och budget för kulturskolan och har en viktig roll i att marknadsföra och profilera verksamheten för att nå fler barn och unga.
Som administrativt verktyg använder kulturskolan Studyalong, och det är meriterande om du har erfarenhet av systemet. Från och med höstterminen 2026 kommer även fritidskortet kunna användas som betalmedel i Knivsta kulturskola, vilket öppnar för nya möjligheter att utveckla och tillgängliggöra verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning som ligger i linje med uppdraget och i övrigt har den utbildning och kunskap som bedöms viktig för rollen. Du har dokumenterade ledaregenskaper och är van att leda grupper, fatta beslut och ta ansvar, eller har på annat sätt jämförbar erfarenhet som motsvarar detta.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom kulturskola eller annan likvärdig verksamhet. Du har god förståelse för olika kreativa uttryck och en stark förmåga att sätta dig in i andras situationer, lyssna aktivt och agera med empati. Du är relationsskapande, har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-17 Eller enligt överenskommelse .
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
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Vi tar inte emot personligt brev för denna tjänst. I stället vill vi att du besvarar urvalsfrågorna i ansökan så utförligt som möjligt, då de ligger till grund för vårt första urval.
Det är en förlängd ansökningsperiod i och med sommartid, och urval kan komma att ske löpande då ansökningar läses allt eftersom de skickas in.Nästa steg i rekryteringen kommer ske först i senare delen av juli. För den som blir aktuell för nästa steg och intervju så kommer dessa att ske från och med 17 augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331945". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta Kommun
(org.nr 212000-3013)
741 75 KNIVSTA Arbetsplats
Knivsta kommun, Fritid-och kulturkontoret Kontakt
Fritids- och kulturchef
Catrine Wermelin catrine.wermelin@knivsta.se Jobbnummer
9980000