Chef till funktionen för Kosterhavet
2026-03-09
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
, Uddevalla
, Vänersborg
, Trollhättan
, Stenungsund
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.
Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.
Natur- och vattenavdelningen består av cirka 230 medarbetare fördelat på fyra enheter: enheten för naturmiljö, enheten för natur- och vattenärenden, enheten för restaurering och förvaltning av natur och vatten samt enheten för vattenmyndigheten västerhavet. Avdelningen arbetar med frågor som rör biologisk mångfald, hållbar användning av natur- och vattenresurser, främjande av friluftsliv samt vilt- och fiskeförvaltning. Vi har dessutom ansvaret för en av Sveriges fem vattenmyndigheter.
Kosterhavets nationalpark ligger i Strömstads och Tanums kommuner och omfattar nästan 400 kvadratkilometer. Större delen av nationalparken utgörs av hav, bara ett par procent är landområden. Här finns havsmiljöer och arter som är unika för vårt land, bland annat Kosterrännan med sina brant sluttande bergväggar och levande korallrev.
Vi söker nu en chef till funktionen för Kosterhavet som finns på enheten för restaurering och förvaltning av natur och vatten.
Kosterhavets nationalpark sköts av ett förvaltningskontor som också ansvarar för skötsel och förvaltning av naturreservaten; Kosteröarna, Saltö, Nord Långö, Västra Rossö och Väderöarna.
Även övrig förvaltning i marint skyddade områden i länet bedrivs av funktionen. Vi ser även att arbetet med marin restaurering kan komma att öka framöver. Funktionen har en stor utåtriktad verksamhet, inte minst på vårt Naturum.
Funktionen deltar och i vissa fall leder externa projekt inom exempelvis EU Life, Interreg Sverige/Norge och Formas.
Kosterhavets nationalpark besöks årligen av mer än 350 000 besökare och naturum Kosterhavet har ca 70 000 besökare varje år.
Funktionen består av 10 medarbetare samt intermittenta anställningar i naturum.
Länsstyrelsen eftersträvar ett tydligt, lyhört och inspirerande ledarskap, där du som chef leder med tillit och ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och självledarskap. I rollen som funktionschef ansvarar du för att driva och utveckla funktionens verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv som ser till myndighetens bästa. Med ett hälsofrämjande ledarskap skapar du förutsättningar för utveckling av såväl verksamhet som medarbetare.
Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Driva och utveckla funktionens verksamhet
Leda och utveckla medarbetarna inom funktionen
Leda i förändring
Ansvara för verksamhet, personal och ekonomi
Delta i enhetens ledningsgrupp, där du tillsammans med övriga funktionschefer och enhetschefen har till uppgift att se till hela enheten, avdelningen och Länsstyrelsens bästa
Delta i, utveckla och förvalta samarbeten både internt och externt
Vara föredragande i kosterhavsdelegationen som är en unik förvaltningsform bland Sveriges nationalparker som består av representanter från lokalsamhället i och runt kosternavet, berörda kommuner, lokala yrkesfisket samt Göteborgs universitet/Tjärnö marina laboratorium.
Placeringsort: Koster
Resor ingår i tjänsten.
Våra förväntningar på dig
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För att lyckas i rollen behöver du ha kunskap, erfarenhet och förståelse för sakområdets villkor, utveckling och utmaningar.
Du har minst tre års aktuell erfarenhet av chefsuppdrag med personalansvar. Som chef har du tidigare erfarenhet av att planera, budgetera och följa upp verksamhet och personal. Du har erfarenhet, intresse och förmåga att driva och utveckla verksamhet, leda och utveckla människor samt leda i förändring.
Anställningen ställer krav på B-körkort.Dina personliga egenskaper
Vi söker en trygg och tydlig ledare som har förmåga att driva och utveckla verksamhet och leda och utveckla medarbetare med god operativ såväl som strategisk förmåga.
För att du ska trivas och lyckas i detta uppdrag behöver du ha helhetssyn och förmåga att prioritera utifrån ett helhetsperspektiv. Du har en mycket god kommunikativ förmåga, där du skapar förståelse för helhet och sammanhang.
Med ett tillitsfullt ledarskap skapar du förutsättningar för dina medarbetare att växa och ta eget ansvar. Du är lyhörd och har ett hälsofrämjande ledarskap med god förmåga att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer både internt och externt.
Vi ser gärna att du har:
Kunskap, erfarenhet och förståelse för praktisk naturvårdsförvaltning
Erfarenhet av att leda medarbetare i verksamheter med både operativa och administrativa inslag.
Erfarenhet från arbete inom offentlig förvaltning
Erfarenhet av samverkan mellan olika aktörer i ett lokalsamhälle.
Erfarenhet av arbete i marin miljö.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till den statliga värdegrunden.
