Chef till enheten persondokument och digitala kanaler
2025-09-19
Serviceavdelningen
Mötet med medborgare och andra samhällsaktörer är en prioriterad fråga för polisen. En professionell och tillgänglig service till allmänheten bygger förtroende för hela myndigheten och utgör en viktig del i polisens brottsbekämpande arbete. För att stärka Polismyndighetens service gentemot allmänheten och organisationer och deras behov av service bildades serviceavdelningen i början av 2025. Avdelningen leds av en avdelningschef och består av ett avdelningskansli samt tre enheter. Totalt har avdelningen ca 730 medarbetare fördelade över landet.
Enheten persondokument och digitala kanaler
I området digitala kanaler omfattar ledning, styrning och samordning av myndighetens resehandlingsverksamhet (pass och nationellt id-kort), servicekontor och receptioner samt utveckling och implementering av statlig e-legitimation och statligt id-kort. Här ingår även etablering av två nya myndighetsgemensamma verksamheter, ett kompetenscentrum för identitetsfrågor och ett operativt centrum mot identitetsmissbruk. Enheten har även ett ansvar för att tillhandahålla och samordna samordningsnummer inom rättskedjan.
I området digitala kanaler ingår ansvar för att myndighetsövergripande samordna och driva utveckling av myndighetens tjänster och kanaler mot allmänhet och organisationer för en sömlös upplevelse. Det innebär bland annat ansvar för Polismyndighetens telefoni, myndighetens distansmöte via 114 14 samt myndighetens digitala service och tjänster kopplat till mötet med allmänhet och organisationer.
För närvarande pågår ett antal utredningar som kan påverka enhetens framtida uppgifter och ansvar. En av dessa utredningar ser över om ansvaret för ett antal större passexpeditioner och servicekontor samt myndighetens utredningsverksamhet inom persondokument ska fördelas till avdelningen. Det pågår också en utredning om vilket ansvar serviceavdelningen ska ha avseende Polismyndighetens webbplats polisen.se.
Enheten har i skrivande stund ca 150 medarbetare. På enheten är det just nu ca 20 chefer, varav 3 chefer på en indirekt chefsnivå. Som tidigare nämnt utreds det ifall enheten eventuellt kommer att ta över annan verksamhet med ytterligare ca 200 medarbetare.
Vill du leda och utveckla engagerade medarbetare och chefer och samtidigt utveckla Polismyndighetens tjänster inom serviceområdet? Polismyndighetens serviceavdelning söker enhetschef för enheten persondokument och digitala kanaler.
Uppdraget som strategisk chef
Som enhetschef rapporterar du till avdelningschefen för serviceavdelningen samt ingår i serviceavdelningens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för enhetens verksamhet inom området persondokument och digitala kanaler och dess resultat. Som enhetschef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för två huvudområden inom Polismyndighetens serviceuppdrag, persondokument och digitala kanaler. Rollen är varierad och innebär många kontaktytor, både internt och externt. Din huvuduppgift är att leda, samordna och utveckla enhetens arbete och därmed trygga både hög effektivitet och rätt kvalitet i tjänsterna.
Arbetsuppgifterna ställer krav på att du har hög integritet, ett högt säkerhetsmedvetande och förståelse för vikten av att hantera skyddsvärd information på rätt sätt. Tillsammans med dina medarbetare, leder du och utvecklar enhetens verksamhet enligt avdelningens strategiska inriktningar och mål.
I uppdraget ingår ett utåtriktat arbete där samverkan internt och externt med olika aktörer är centralt utifrån det stödjande arbetet, för att skapa förtroende och engagemang. Arbetet ställer krav på en tydlig kommunikativ förmåga, helhetsfokus för hela avdelningen, men också att kunna hantera både strategiska och operativa verksamhetsfrågor.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst fem års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer, (ett indirekt ledarskap)
minst fem års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
erfarenhet av att leda och driva komplexa förändrings- och utvecklingsarbeten
flera års erfarenhet av att ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
för funktionen relevant akademisk examen alt. akademisk utbildning i kombination med erfarenhet av likvärdigt arbete
svenskt medborgarskap
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
chefs- och ledarskapsutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
erfarenhet av att delta i/driva samverkan med olika samhällsaktörer
erfarenhet av samverkan med andra myndigheter
Vi ser att du behöver ha stor förståelse för juridik och offentlig rätt, förvaltningslagen, och de särskilda krav som ställs på transparens, rättssäkerhet och likabehandling samt stor förståelse för hur offentlig eller privat service möter allmänhetens eller kunders förväntningar.
Kontaktpersoner
Vid frågor kontakta Marie Larsson, HR-konsult, marie-i.larsson@polisen.se
För frågor kring chefsuppdraget går det bra att kontakta Agneta Andersson agneta.andersson@polisen.se
på tfn 070-184 01 80. Rekryterande chef för funktionen är Tomas Landeström tomas.landestrom@polisen.se
.
