Chef till enheten Hälso- och Sjukvårdssystem - Försvarets Materielverk - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Stockholm

Försvarets Materielverk / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Stockholm2021-04-08Vi upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. I vår vision "Rätt materiel för ett starkare försvar" ryms vårt arbete och våra leveranser till Försvarsmakten av allt från helikoptrar, ubåtar, GRIPEN-flygplan och snörade kängor till kompasser, radarstationer, pansarterrängbilar och kuddar. Bredden i vårt uppdrag ger dig möjligheten att jobba med spännande innehåll, människor och projekt.Som myndighet i försvarssektorn är vårt uppdrag att leverera det som vårt svenska försvar behöver, viktigare än någonsin. Vi befinner oss just nu i en spännande tid där du som chef över enheten Hälso- och Sjukvårdssystem kommer att vara en nyckelperson i att skapa en mer dynamisk organisation.Om ossEnheten Hälso- och Sjukvårdssystem anskaffar och vidmakthåller system, utrustning och tjänster på uppdrag av Försvarsmakten till exempelvis delområdena; kirurgi och intensivvård, prehospital vård, försvarshälsa/daglig sjukvård och utbildningsmateriel. Dessutom integrerar enheten medicinteknisk utrustning i olika fordon och andra plattformar. Enheten stödjer även andra samhällsviktiga myndigheter med vår kompetens inom sjukvårdsområdet, vilket är särskilt påtagligt nu under Covid-19 pandemin. FMV ska bland annat tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Socialstyrelsen hantera upphandling, inköp, kvalitetssäkring och leveranskontroll av sjukvårdsmateriel till EU:s krisberedskapslager i Sverige (RescEU).2021-04-08Rollen som chef för enheten Hälso- och Sjukvårdssystem är en varierad roll med många kontaktytor. Din huvuduppgift kommer att vara att leda enheten, som idag består av cirka tio medarbetare. Då det är stor tillväxt inom området kommer rekryteringar vara ett stort fokus framöver. Du säkerställer att en ändamålsenlig och effektiv verksamhet uppnås genom ett operativt fokus tillsammans med uppföljning och prognos inom både ekonomi och kvalitet. I rollen rapporterar du till avdelningschefen för Gemensam materiel och i ledningsgruppen kommer du tillsammans med dina chefskollegor skapa stabilitet och utveckla verksamheten genom att bland annat ta fram och införa gemensamma rutiner och arbetssätt, verka för en framåtriktad förändringskultur samt skapa långsiktiga förutsättningar och god arbetsmiljö för våra medarbetare.Som chef företräder du FMV:s vision, mål och värdegrund. Du har verksamhetsansvar, arbetsgivaransvar och ekonomiskt ansvar och är dina medarbetares viktigaste kommunikationskanal. Vidare förväntas du utveckla och utöva ett gott ledarskap enligt FMV:s ledarskapsprinciper; Föregå med gott exempel, Förtroende, Öppenhet och Resultat.Vi söker dig somDu har utbildning på högskolenivå eller har införskaffat dig likvärdig kompetens på annat sätt. Du har sannolikt flera års erfarenhet av personalledning med personalansvar och erfarenhet av att målinriktat leda verksamhet. Vi ser gärna att du har lett ett eller flera projektteam och har därmed god kunskap om projektledning och ekonomiuppföljning. Då enheten växer kraftigt och står inför en stor utveckling ser vi gärna att du har erfarenhet av förändringsarbete. Det är även positivt om du har kunskap om FMV och Försvarsmaktens organisation och styrning samt arbetssätt inom statsförvaltning. Du behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift.För att nå framgång i rollen ser vi att du trivs med att arbeta i team. Du är även lyhörd och kommunicerar på ett tydligt och konstruktivt sätt. Som ledare skapar du engagemang och delaktighet. Du är trygg i dig själv och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi värdesätter att du ser till helheter och har förmåga att väga samman komplex information.Som chef på FMV skapar du förutsättningar för dina medarbetares och FMV:s utveckling. Därför behöver du ha förmåga att sätta in skeenden i ett större perspektiv och förstå din roll i dem. Din ledarstil kännetecknas av en stark vilja till utveckling, vilket syns när du tydliggör mål och ramar för verksamheten. I handling visar du omtanke om såväl medarbetare som andra samarbetspartners. Du förstår också att en effektiv och leveranssäker organisation bygger på en öppenhet inför olikheter.Resor i tjänsten kan förekomma, såväl inrikes och utrikes. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. I urvalsarbetet kommer vi genomföra tester med stöd av extern leverantör.Vi erbjuder digPå FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi sätter värde på ömsesidigt förtroende och på ett hållbart arbetsliv. Därför erbjuder vi alla våra anställda ett brett utbud av utbildningar, träning och kompetensutveckling.Tjänsten är placerad i Stockholm.Vill du vara med och utveckla framtidens försvar?Sök tjänsten via FMV:s webbplats. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. För frågor om rollen ber vi dig kontakta Hanna Lindmark på telefon 08-782 4000. För frågor om processen ber vi dig kontakta Andrea Molander på andrea.molander@fmv.se Sista ansökningsdag är 2021-04-25.Välkommen med din ansökan.FMV finns för landet, i många delar av landet. Som medarbetare hos oss får du både en trygg och utmanande anställning och ett stort eget ansvar. För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. 