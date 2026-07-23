Chef till enheten försvarsgrensutveckling
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
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Vill du göra skillnad och arbeta för att stärka Sveriges säkerhet? Då kan du vara vår nya enhetschef. Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att leda, bemanna och utveckla verksamheten på enheten. Du säkerställer att projekten bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet, relevans och integritet, vilket inkluderar granskning och godkännande av skriftlig dokumentation. Du arbetar också aktivt med såväl rekrytering som kompetensförsörjning för att möta organisationens behov på både kort och lång sikt.
I ditt uppdrag ingår ansvar för personal- och arbetsmiljöfrågor. Som chef och ledare vid FOI förväntas du vara en god arbetsgivarföreträdare, skapa bra förutsättningar för ett hållbart arbetsliv samt ta tillvara och vidareutveckla medarbetarnas kompetens och erfarenheter. I rollen ingår bland annat att genomföra utvecklings- och lönesamtal med dina medarbetare. Då en del av enhetens medarbetare är utplacerade hos externa uppdragsgivare på såväl korta som långa uppdrag innebär arbetet även att leda medarbetare på distans.
Enheten ingår i verksamhetsområdet Operationsanalys vid avdelningen Försvarsanalys. Du rapporterar direkt till verksamhetsområdeschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp där du bidrar till det strategiska arbetet.
Om verksamhetsområdet och enheten
Verksamhetsområdet Operationsanalys omfattar forskning, metod- och expertstöd som stödjer det militära försvarets utveckling på strategisk, operativ och taktisk nivå. En stor del av verksamheten innebär att våra operationsanalytiker är placerade hos och integrerade med våra uppdragsgivare, framförallt inom Försvarsmakten.
Enheten Försvarsgrensutveckling stödjer framförallt försvarsgrensstaberna i deras planering, värderingar och genomförande. Arbetet sker både i korta och långa tidsperspektiv. Genom forskning, studier och krigsspel utvecklar vi metoder och bygger kunskap som stödjer våra uppdragsgivare i deras processer, från planering, ledning, och anskaffning till långsiktig utveckling av försvarsgrenarna.
Har du den kompetensprofil vi behöver?Kvalifikationer
Vi ser att du har:
Akademisk examen på lägst master-/magisternivå med en för tjänsten relevant inriktning.
Flerårig ledarerfarenhet från en chefsroll eller som projektledare inom forsknings- och analysverksamhet.
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska
För att lyckas i rollen som enhetschef är det viktigt att du är en god arbetsgivarföreträdare som leder, motiverar och skapar engagemang och delaktighet för att nå överenskomna resultat. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
Som person är du en god förebild för andra och visar gott omdöme vid avvägningar, prioriteringar, samarbeten, uttalanden, beslut och agerande.
Du etablerar förtroendefulla relationer och vårdar dem för långsiktiga, effektiva och konstruktiva samarbeten såväl internt som externt. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Minst 3 års sentida erfarenhet av arbete inom statlig myndighet, särskilt inom totalförsvarsområdet.Goda kunskaper inom enhetens verksamhet.
Relevant doktors- eller licentiatexamen.
Erfarenhet som personalledande chef.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Alla chefer på FOI har en tillsvidaretjänst i verksamheten. Vi tillämpar chefsförordnande som avtalas på tre år med möjlighet till förlängning
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 16 aug 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetsområdeschef Marlene Johansson. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Lisa Bergsten (OFR/S – ST). Samtliga nås på 08-555 030 00. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FOI-PERS-2026-645". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182)
Gullfossgatan 6 (visa karta
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164 90 KISTA Arbetsplats
FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut Jobbnummer
10009670