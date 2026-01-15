Chef till Enheten för verksamhetsutveckling
2026-01-15
Som medarbetare på Domstolsverket har du möjlighet att aktivt bidra till utvecklingen inom hela Sveriges Domstolar, som utgörs av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med omkring 7 000 medarbetare. På Domstolsverket arbetar cirka 400 medarbetare med att utveckla och stödja Sveriges Domstolar och huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vår verksamhet genomsyras av ett tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap. Vi arbetar för en jämställd arbetsplats och erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en trivsam och modern miljö. Vi erbjuder också möjlighet till distansarbete.
Domstolsverket söker en enhetschef som ska leda och utveckla arbetet på Enheten för verksamhetsutveckling.
I och med oberoendereformen förstärks Domstolsverkets roll att vara en drivande och stödjande kraft i domstolarnas och nämndernas utvecklingsarbete. I det arbetet har enheten för verksamhetsutveckling en central roll. Som enhetschef hos oss blir du en nyckelperson i den fortsatta utvecklingen av verksamheten inom Sveriges Domstolar.
Vi söker dig som är ordinarie domare och har erfarenhet som chef med personalansvar. Erfarenhet av förändringsledning och att driva kulturomställningar är särskilt meriterande. Möjlighet till placering finns i Göteborg.
Är du intresserad av jobbet kan du läsa mer om vad det innebär samt söka anställningen via "Ansök nu". Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Sveriges Domstolar, Avdelningen för domstolsutveckling
avdelningschef
Klara Lutti 036-155354
