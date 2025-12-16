Chef till enheten för upphandling och inköp
2025-12-16
Är du en erfaren chef och ledare som är intresserad av upphandling och ledarskap och vill anta en ny utmaning? Som enhetschef på enheten för upphandling och inköp får du en viktig roll med stort ansvar. Låter det som något för dig?
Om jobbet
Du kommer att tillhöra den administrativa avdelningen. Du arbetar på vårt kontor i Rissne.
Enheten för upphandling och inköp ansvarar för myndighetens upphandlingsprocess och övriga upphandlingsfrågor på myndigheten. För att driva detta viktiga arbete söker vi nu en ny enhetschef.
Ansvaret för Sidas upphandlingsprocess innefattar bl.a. att se till att Sida följer tillämpliga externa och interna regler samt att säkerställa kvalitativa och kostnadseffektiva upphandlingar för myndigheten. Enheten ansvarar för genomförande av Sidas upphandlingar och vissa avrop samt ger råd och stöd inom upphandling till utlandsmyndigheter där Sverige arbetar med utvecklingssamarbete. Enheten samordnar, upphandlar och förvaltar även Sidas ramavtal.
I arbetet ingår också att medverka i utvecklingen av hur upphandling kan användas i genomförande av biståndsverksamheten på Sida och utlandsmyndigheterna.
Enheten har idag 11 anställda medarbetare och samtliga är placerade i Stockholm.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår följande huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda, organisera och följa upp enhetens arbete med att arbete avseende upphandling, inköp och avtalsuppföljning
Coacha och skapa förutsättningar för medarbetare på enheten att utvecklas och bidra effektivt till målen för verksamheten.
Ansvara för att koordinera med övriga enheter och avdelningar för att stärka samarbetet inom Sida samt i förekommande fall för kontakter med regeringskansliet.
Ansvara för en god arbetsmiljö och för att utveckla enhetens verksamhet och arbetssätt.
Ansvara för extern och intern information, kring enhetens verksamhet samt rapportering gentemot målen.
Företräda verksamheten såväl internt som externt.
Bidra till en väl fungerade ledningsgrupp på avdelningen
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.
Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.
KvalifikationskravUtbildningsbakgrund
Akademisk utbildning inom ekonomi eller juridik eller annan relevant utbildning eller kunskaper som vi bedömer likvärdiga.
Språk
Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska
Arbetslivserfarenhet och kunskaper
Dokumenterad ledarerfarenhet, t ex samordnare, projektledare eller liknande
Dokumenterad praktisk erfarenhet av att självständigt ha arbetat med upphandlingar
Dokumenterad erfarenhet av arbete i svensk offentlig förvaltning
Mycket goda kunskaper om LOU och EUs upphandlingsbestämmelser
Erfarenhet från att leda organisations-, utvecklings- och förändringsarbete
Ledarförmågor och personliga egenskaper
Som chef leder du med den statliga värdegrunden som vägvisare. På Sida eftersträvar vi ett tillitsbaserat ledarskap som skapar delaktighet, handlingsutrymme och möjlighet för medarbetare att utvecklas. I bedömningen av din lämplighet som enhetschef/avdelningschef kommer vi att titta på din förmåga att leda dig själv, ditt team och din verksamhet med utgångspunkt i följande chefskriterier:
Arbetsgivaransvar: Fattar beslut med gott omdöme och företräder organisationens policys och riktlinjer.
Målstyrning: Förmåga att ge en tydlig riktning och sätta tydliga mål tillsammans med medarbetarna.
Team- och medarbetarutveckling: Förmåga att främja teamarbete och utveckla andra genom coachning, feedback och lärande.
Självkännedom: Är medveten om dina egna styrkor och utvecklingsområden och är nyfiken och fokuserad på personligt lärande.
Strategisk: Har förmåga att tillsammans med medarbetarna utveckla en ambitiös men realistisk vision och förmåga att överföra den till en fungerande strategi.
Företrädarrollen: Förmåga att företräda organisationen och verksamheten på ett förtroendeingivande och tillitsfullt sätt och är tydlig och strukturerad i din kommunikation.
För den här rollen är det viktigt att du har empati och hög integritet även i pressade situationer. Du är resultatinriktad och har lätt för att prioritera och fatta beslut. Du har även mycket god förmåga att skapa goda relationer och delaktighet, förståelse och samsyn kring frågor som rör helheten. Du är affärsmässig och har förståelse för ekonomiska förutsättningar för myndighetens verksamhet.
För denna roll är det meriterande om du
Tidigare chefserfarenhet med personal och budgetansvar
Erfarenhet av arbete med statlig upphandling
Bra att veta
Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse. Provanställning tillämpas.
Sida tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden. Omfattningen är fyra år med möjlighet till förlängning
Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.
Befattningen är säkerhetsklassad och du behöver lämna samtycke till registerkontroll ifall du blir erbjuden befattningen
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 185/25
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av avdelningschef Malena Sandh, tel. 08-698 40 40
Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco saco-sida-styrelsen@sida.se
och ST st-sida-styrelsen@sida.se
)
I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess
Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.
Obs! Sida kommunicerar med sökande främst genom vårt rekryteringssystem ReachMee. Beroende på vilken e-postklient du använder kan mejl som skickas från ReachMee fastna i spamfiltret, så vi uppmanar kandidater att hålla koll på detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sida
(org.nr 202100-4789)
Rissneleden 110 (visa karta
)
174 57 SUNDBYBERG Jobbnummer
9646955