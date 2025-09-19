Chef till enheten för Undervattensvapen och ammunitionssäkerhet
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Administratörsjobb / Nynäshamn Visa alla administratörsjobb i Nynäshamn
2025-09-19
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Vill du göra skillnad och arbeta för att stärka Sveriges säkerhet? I en tid där Sveriges säkerhet står i fokus genomgår vi nu en strategisk utveckling för att möta nya krav. Därför söker vi fler engagerade ledare som vill vara med och bygga en robust organisation som gör skillnad för Sveriges trygghet.
Om tjänsten
Som enhetschef har du ansvar för att leda och utveckla verksamheten på enheten. Du säkerställer att projekten bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet, relevans och integritet, vilket inkluderar granskning och godkännande av skriftlig dokumentation. I rollen ingår ansvar för medarbetare, forskningsinfrastruktur och arbetsmiljö. Som chef förväntas du vara en god arbetsgivarföreträdare, skapa bra förutsättningar för ett hållbart arbetsliv samt ta tillvara och vidareutveckla medarbetarnas kompetens. Du genomför utvecklings- och lönesamtal med dina medarbetare och du arbetar också med rekrytering för att möta enhetens kompetensbehov. Enheten ingår i verksamhetsområdet Vapeneffekter. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp där du bidrar till utvecklingen inom verksamhetsområdet och deltar i att utforma verksamhetsområdets strategiska planering.
Om enheten
Vid enheten Undervattensvapen och ammunitionssäkerhet bedrivs forsknings-, utvecklings- och testverksamhet för att stödja Försvarsmaktens förmåga till väpnad strid. Undervattensvapen omfattar vetenskapliga beräkningar och experiment och sjöförsök för att studera vapenverkan eller verkanstålighet i allt från idealiserade strukturer till Försvarsmaktens system. Även detonik och initiering är centralt för verksamheten där vetenskapliga beräkningar tillsammans med experiment och avancerad mätteknik används för att öka säkerheten och förstå explosivämnes prestanda. Ammunitionssäkerhet omfattar kemiska analyser, beräkningar, funktionsprov och livslängdsanalyser av finkaliberammunition, raketmotorer och robotar.
Enheten och verksamhetsområdet ingår i avdelningen Vapen, skydd och säkerhet som bidrar till att bygga och stärka den nationella expertisen inom explosivämnen, vapenverkan och skydd. Vårt arbete spänner över flera teknikområden och omfattar experiment, beräkningar och värderingar av komplexa vapen- och skyddssystem. Läs mer om oss via länk Vapen, skydd och säkerhet .
Avdelningen är belägen vid natursköna Grindsjön på Södertörn, ca 4 mil söder om Stockholm. SL-bussförbindelser finns med Tumba, Västerhaninge och Ösmo/Nynäshamn.
Kvalifikationer
Vi ser att du har:
Akademisk examen på minst mastersnivå med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning, alternativt motsvarande examen som vi bedömer relevant för tjänsten.
Flerårig ledarerfarenhet från en chefsroll eller som projektledare inom forsknings- och utvecklingsverksamhet.
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
B-körkort.
Du har god förmåga att som chef leda, motivera samt skapa delaktighet, engagemang och förutsättningar för att nå verksamhetens mål. Du är trygg och stabil i dig själv, har självinsikt och anpassar ditt förhållningssätt till situationen. Det är självklart för dig att bemöta dina medarbetare tillitsfullt och konstruktivt och du har förmåga att sätta dig in i deras situation. Att skapa goda samarbeten såväl internt som externt är naturligt för dig. Du är tydlig i din kommunikation och förmedlar visioner, mål och feedback effektivt. Vidare har du helhetssyn med ett brett perspektiv på frågor samtidigt som du tänker strategiskt och ser på sakers långsiktiga betydelse. Du är bekväm i rollen som beslutsfattare, har mod att agera samt förmåga att motivera dina beslut. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper!
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av forskning och utveckling inom totalförsvar eller närliggande område.
Doktors- eller licentiatexamen inom för verksamheten relevant område.
Goda kunskaper och erfarenheter inom enhetens forskningsområde.
Erfarenhet som personalledande chef med personalansvar.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med balans mellan arbete och privatliv. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning. Alla chefer på FOI har en tillsvidaretjänst i verksamheten. Vi tillämpar chefsförordnande som avtalas på tre år med möjlighet till förlängning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev på svenska senast den 12 oktober!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta tillträdande verksamhetschef Alex Cederholm. Fackliga företrädare är Filip Gökstorp (Saco-S) och Sanna Svedberg (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Alex Cederholm +46 855503000 Jobbnummer
9518518