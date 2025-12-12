Chef till enheten för site och logistik
2025-12-12
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten för civilt försvars vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för att utveckla det civila försvaret? Då kanske du är vår nästa kollega!
Vi söker nu en chef till enheten för site och logistik som vill ta ansvar för och bidra i att bygga upp driften av våra samhällskritiska tjänster.
Du leder arbetet med våra anläggningar, fältservice och logistiklösningar, och blir en nyckelperson i utvecklingen av både våra befintliga system Rakel, SGSI och WIS, samt nästa generations säkra kommunikationssystem - SWEN (Swedish Emergency Network)
Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som chef hos oss ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Som chef för enheten ingår du i driftorganisationens ledningsgrupp, där du aktivt bidrar till att utveckla och stärka vår driftorganisation både strategiskt och operativt.
Som chef ansvarar du för att driva enhetens frågor på en strategisk och operativ nivå tillsammans med dina medarbetare Du ska leda och styra med enhetens, avdelningens och myndighetens mål och medarbetar- och ledarkriterier som utgångspunkt. I din roll ingår samverkan både internt inom MSB och externt gentemot andra organisationer.
Du kommer att ansvara för en enhet som har till uppgift att säkerställa de fysiska förutsättningarna på våra siter, datacenter och växelplatser. Detta innebär arbete med fältservice på installationsplatser avseende nyetablering, förändring, felsökning, felavhjälpning och underhåll av installationsplatser som exempelvis byte av hårdvara, periodiskt underhåll, installation och nybyggnation och reservkraft, UPS, fysiska säkerhetssystem och klimatsystem
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Erfarenhet av att vara chef och ledare.
- Erfarenhet av förvaltning och underhåll avseende IT-driftsmiljöer och datacenter.
- God förmåga att obehindrat tala och skriva på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet att leda i förändring.
- Kunskap om säkerhetsskydd och erfarenhet från arbete i säkerhetsklassad miljö.
- Erfarenhet från samhällsviktig verksamhet.
- Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden.
Från och med den 1 januari 2026 ersätts nuvarande medarbetar- och ledarkriterierna med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare: Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De tre förhållningssätten ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Vi söker dig som är strukturerad och kan planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt, är lugn, stabil och kontrollerad i stressade eller pressade situationer.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning och ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade.
Enheten för site och logistiks ansvarar för verksamhetens anläggningar (siter), avseende både infrastruktur, fältservice och relaterad logistik. Vidare ingår drift, optimering, underhåll och genomförande av den långsiktiga tekniska utvecklingen av olika transmissionslösningar, att säkerställa fysiska förutsättningar för siter och växelplatser samt för nyetablering, förändring och underhåll av installationsplatser.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschef Ronny Harpe. Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Ann-Britt Paradis eller Josefin Berglund (Seko). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240 (SEKO).
Månadslön
