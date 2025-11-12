Chef till enheten Ekonomi, analys och bemanning
2025-11-12
Är du en engagerad ledare som vill bidra till en effektiv och värdeskapande Sjukvårdsrådgivning i Stockholm? Då kan det vara dig vi söker som chef för enheten Ekonomi, analys och bemanning på Sjukvårdsrådgivning på telefon i Stockholm som från 1 januari 2026 drivs i SLSOs regi.
SLSO har förvärvat Medhelp Sjukvårdsrådgivning som drivit verksamheten i många år, och nu ska verksamheten integreras med SLSO både organisations- och verksamhetsmässigt.
På Sjukvårdsrådgivningen arbetar cirka 250 kompetenta och dedikerade rådgivningssjuksköterskor som årligen svarar på 1,2 miljoner telefon- och videosamtal där vi bedömer behov av vård, ger råd samt vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.
Om tjänsten
Enheten Ekonomi, analys och bemanning ansvarar för vår produktions- och kapacitetsstyrning. Här prognostiserar, planerar, schemalägger och följer vi upp verksamheten på ett så bra och pricksäkert sätt som möjligt. Vi arbetar med analyser och beslutsunderlag samt hanterar budgetprocessen inklusive vår ekonomiska uppföljning. Enheten arbetar även med rekrytering och processer kopplade till det. Som chef för enheten arbetar du för helheten men behöver samtidigt förstå detaljerna och vara riktigt vass på att balansera kvalitativa och kvantitativa aspekter. Enheten består av 3 medarbetare.
Du ingår i ledningsgruppen där du aktivt deltar i utvecklingen av hela verksamheten.Publiceringsdatum2025-11-12Dina personliga egenskaper
Du blir en central stöttepelare för att bidra till att vi arbetar datadrivet och med hög analysförmåga. Du är en tydlig pedagog som gör siffror begripliga och du är mycket samarbetsorienterad och kan bidra i utvecklingen av korsfunktionella arbetssätt. KvalifikationerKvalifikationer
Utbildad ekonom med flera års erfarenhet av arbete med budgetering och ekonomisk uppföljning.
Flera års ledarerfarenhet inom prognostisering, komplex schemaläggning och optimering.
Avancerad Excel-användare.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta i Raindance
Erfarenhet av att arbeta i Calabrio
Placering: Stockholm, Torsplan
Anställningsform: Tillsvidareanställning i grundprofession med förordnande som enhetschef
Övrig information: Vi kommer löpande gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
