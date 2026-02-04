Chef till beslutsenheten, Vård och omsorg
2026-02-04
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
Vill du leda en verksamhet där varje beslut gör skillnad för människor och där kvalitet, rättssäkerhet och utveckling står i fokus? Är du en trygg och målmedveten ledare som vill ta ansvar för ett viktigt samhällsuppdrag i förändring?
Då kan rollen som chef för beslutsenheten inom vård och omsorg vara rätt för dig.
DIN ROLL
Som chef för beslutsenheten har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du leder och utvecklar en verksamhet med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen och säkerställer att arbetet bedrivs med hög kvalitet, rättssäkerhet och ett professionellt bemötande.
Du leder verksamheten genom ett tillitsbaserat och coachande förhållningssätt där du skapar tydlighet kring uppdrag, mål och prioriteringar. Med struktur, närvaro och god kommunikation ger du dina medarbetare förutsättningar att ta ansvar, samarbeta och fatta välgrundade beslut. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete, där du följer upp resultat, driver kvalitets- och utvecklingsarbete och bidrar till att verksamheten utvecklas i linje med lagstiftning, politiska beslut och verksamhetens mål.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har högskoleutbildning med socionomexamen och erfarenhet av arbete med socialtjänstlagen och myndighetsutövning. Du har tidigare chefserfarenhet och är van att arbeta med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet.
Du är en trygg och engagerad ledare med god ledarskapsförmåga, som leder genom tillit, tydlighet och delaktighet. Du tar ansvar för både människor och verksamhet och arbetar målmedvetet och resultatorienterat för att nå uppsatta mål, även i komplexa sammanhang. Du kommunicerar skickligt och målgruppsanpassat på svenska i både tal och skrift, med en väl utvecklad förmåga att lyssna, skapa dialog och bygga förtroende. Genom ett prestigelöst och samarbetsorienterat förhållningssätt bidrar du till ett gott arbetsklimat och gemensamma, hållbara lösningar.
Du är trygg och stabil även i pressade situationer, har mod att stå upp för dina bedömningar och kan skilja på sak och person. Med analytisk förmåga och ett långsiktigt perspektiv fattar du välgrundade beslut och löser komplexa frågor utan att tappa helheten. Samtidigt är du vetgirig och utvecklingsorienterad, håller dig uppdaterad inom ditt område och använder ny kunskap för att utveckla verksamheten över tid.
Det är meriterande om du har erfarenhet av beslutsprocesser, kvalitetsarbete och förändringsledning samt kunskap om verksamhetsområdet vård och omsorg. Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation är också en fördel.
DIN NYA ARBETSPLATS
Beslutsenheten är en del av den nystartade verksamhetsgrenen Förebyggande och myndighetsutövning inom vård och omsorg. Verksamhetsgrenen befinner sig i ett uppbyggnadsskede och är en viktig del av kommunens omställning i linje med den nya socialtjänstlagen, med fokus på ett mer förebyggande, tillgängligt och kunskapsbaserat arbetssätt.
Som enhetschef får du en central roll i att bygga upp, forma och utveckla arbetssätt, strukturer och samverkan i en verksamhet under uppbyggnad. Du arbetar nära andra chefer och funktioner inom vård och omsorg och bidrar aktivt till att skapa en hållbar och framtidsinriktad organisation.
Din arbetsplats är Stadshuset i Skellefteå.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester används som en del i rekryteringsprocessen.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
Ersättning

Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Kontakt

Verksamhetschef Vård och omsorg

Frida Sundström 0910-73 50 00
Verksamhetschef Vård och omsorg
