Chef till avdelningen för bostads- och inkomststöd
2026-04-27
Vill du arbeta på medborgarnas uppdrag att stärka välfärden i Sverige?Är du besjälad av att ge effektiv och god service till hela befolkningen?Pensionsmyndigheten söker dig som vill bidra i styrningen i en av Sveriges största utbetalande myndigheter för att göra verklig skillnad för landets pensionärer och pensionssparare.
Om Pensionsmyndigheten och avdelningen för bostads- och inkomststöd
Avdelningen för bostads- och inkomststöd ansvarar för administrationen och handläggningen av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. I avdelningens uppdrag ingår handläggning, beslutsfattande och hantering av kontakter med enskilda via telefon och e-post.
Avdelningen består av cirka 260 medarbetare fördelade på två enheter, bostads- och inkomststöd 1 och bostads- och inkomststöd 2. Utöver det finns även ledningsstöd och utvecklingsresurser. Ett viktigt fokus framåt för avdelningen är att stärka våra medarbetare och vår organisation för att i högre grad kunna möta våra kunder där de befinner sig. Myndighetens mest strategiskt viktiga fråga i närtid är att kraftigt öka digitaliseringen, däribland mötet med pensionärer och pensionssparare. Vår nuvarande avdelningschef har fått en ny tjänst internt, därför söker vi en efterträdare som vill leda och utveckla avdelningen för Bostads- och inkomststöd.
Om rollen som avdelningschef
Du ansvarar för att driva både den dagliga driften i handläggning och kundkontakter, och myndighetens utveckling av bostads- och inkomststöd. Du leder avdelningens arbete och ansvarar för att effektivisera och utveckla metoder och arbetssätt för avdelningens ansvarsområden. Pensionsmyndigheten har ett delegerat utvecklingsansvar. Det betyder att du i din roll som avdelningschef är myndighetens främsta företrädare för utvecklingen av bostads- och inkomststöd.
Du är också en del av myndighetens ledningsgrupp och rapporterar till generaldirektören. Du har övergripande personal-, budget- och resultatansvar för avdelningens medarbetare. I ditt arbete stöttar du dina enhetschefer och deras utveckling, samtidigt som du skapar en struktur och tydlighet i verksamheten.
Ditt arbete sker i stor utsträckning i samarbete med andra avdelningschefer inom ledningsgruppen samt med enhetschefer och gruppchefer inom avdelningen och andra avdelningar på myndigheten. Ett viktigt fokus framåt för avdelningen är att säkerställa god och effektiv kundkontakt och handläggning av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, en process som du i din roll kommer ha det övergripande ansvaret för. Du ansvarar även för avdelningen lednings- och utvecklingsstöd.
Som person har du omvittnat gott ledarskap och stark samarbetsförmåga. Du har ett starkt driv för förändring och har förmåga att bygga förtroende, motivera andra och skapa goda relationer - både internt i organisationen och externt med våra partners och intressenter. Du arbetar systematiskt och strukturerat för att ständigt stärka och förbättra verksamheten. Vi söker dig som är en strategisk ledare och din relationella förmåga är god där du utvecklar och underhåller positiva relationer för att nå gemensamma mål. Vidare har du förmågan att prioritera organisationens övergripande mål, snarare än enbart avdelningens intressen i syfte att främja samarbete med andra avdelningar och chefer för att skapa lösningar som gynnar hela verksamheten. Du kommunicerar tydligt och effektivt både i tal och skrift, vilket skapar förståelse och engagemang hos medarbetare, kollegor och externa intressenter.
Du har en förmåga att snabbt och enkelt anpassa dig till förändringar, både i omvärlden och inom organisationen, och du spelar en aktiv roll i att driva förändringsprocesser framåt. Som avdelningschef är det viktigt att ha hög integritet samtidigt som du agerar prestigelöst för att maximera nyttan.
Dina personliga egenskaper i rollen som avdelningschef blir viktiga och därmed något som vi kommer att lägga stor vikt vid.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen gärna inom ett samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
Flerårig erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar och erfarenhet av att leda genom andra chefer.
Erfarenhet från ledande befattning i verksamhet med omfattande ärendehantering och kundorienterat uppdrag.
Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av ledningsgruppsarbete på hög strategisk nivå och av högsta ledningsgrupp.
Erfarenhet från drift och utveckling av automatiserad ärendehantering och digitala tjänster.
Stort samhällsintresse och god kunskap om socialförsäkringsfrågor, bostadstillägg, arbetsmarknadsfrågor eller finansiella marknader.
Kunskap om socialförsäkringssystemet och de delar som rör förmåner vid ålderdom och bostadsstöd.
Kunskap om IT och det agila arbetssättet.
Vi erbjuder
En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss här.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare på heltid och vi tillämpar sex månaders provanställning.
Den här tjänsten är placerad på vårt kontor vid Hornstull, Stockholm.
Resor i tjänsten förekommer och ingår som ett återkommande inslag.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi arbetar kompetensbaserat i hela rekryteringsprocessen och strävar efter en inkluderande, rättvis och objektiv urvalsprocess. Vi använder arbetspsykologiska tester för att säkerställa en träffsäker matchning.
Har du frågor gällande rollen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Mitra Frost. E-postadress: mitra.frost@novare.se
Mobil: 0736 40 92 39
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta ansvarig rekryterare så hjälper vi dig med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
