Chef / Teamleader till kundundersöknings-team.
2025-10-19
Är du redo att ta nästa steg i karriären?
Leder du hellre än att följa?
Tävlingsinriktad som älskar att prestera på topp?
Tjänstebeskrivning:
Tjänstebeskrivning:

Hos oss kommer du att vara en nyckelperson. Vi tror på ett deltagande ledarskap samt uppbyggnad av egna team. Planera och strukturera arbetet samt coacha och motivera teamet. Du kommer även ha ett visst ansvar för rekrytering. Som ansvarig hos oss ansvarar du för mål och rapporterar till närmsta chef.
Klimathjälpen arbetar med att öka medvetenheten kring miljön, och för att minska de årliga utsläppen av koldioxid. Vårt mål är att få så många människor som möjligt att bli mer medvetna om miljön samt minska sina utsläpp av koldioxid.
Vi söker nu tre nya ledare som vill arbeta med en spännande fråga som berör oss alla och där vårt arbete gör skillnad.
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill lyckas, hungrig och en mycket stark vilja. Du drivs av personlig utveckling och ser positivt på utmaningar. Du tycker om att prata och ta kontakt med främmande människor och räds inte att göra det lilla extra som krävs för att lyckas. Vi söker dig som vågar drömma och har starka målsättningar, men framför allt har modet att uppfylla dem. Du drivs av att utvecklas och ser möjligheter överallt.
Ansvarsområde & Arbetsuppgifter
• Du bygger, driver och utvecklar ditt säljteam
• Du motiverar och inspirerar ditt team till att uppnå sina mål och visioner
• Du ansvarar för försäljningsresultatet för din personal
• Du är drivande i arbetet att skapa en kraftfull och målfokuserad grupp
• Du deltar och är drivande i försäljningen
Kompetens & Erfarenhetskrav
• Du har minst 6 månaders erfarenhet av framgångsrikt arbete inom försäljningsverksamhet
• Meriterande är historik inom event/fältförsäljning
Värdefulla egenskaper
• Du är en ödmjuk och arbetsvillig person med starka ledaregenskaper
• Du är en strukturerad person med goda värderingar och höga ambitioner
• Du tar stort eget ansvar för dina uppgifter och är noggrann med att leverera enligt uppsatta mål
• Du är en initiativtagare och glädjespridare
Vi erbjuder
• Vi ger dig en roll där du själv är med påverkar din egen verklighet och har stort ansvar för din egen tid.
• Möjlighet att utvecklas både inom företaget och personligt med coachning av andra ledare.
• En kultur som drivs av en stark teamkänsla, resultat och ett högt engagemang i allt vi gör.
• Vi ger dig en möjlighet att få vara med att bygga ett team ifrån grunden.
• En långsiktig ledarskapsutbildning.
• Ett äventyr inom personlig utveckling och social kompetens.
• Alla materiella verktyg för att lyckas i rollen. Ersättning
Fast och Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medla Sverige AB
(org.nr 559053-9762), http://www.klimathjalpen.se Arbetsplats
Klimathjälpen Jobbnummer
9563571