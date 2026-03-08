Chef Supply Chain Excellence - Saab Aeronautics
2026-03-08
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du leda en växande funktion med uppdraget att utveckla hur inköp och logistik bedrivs i en av Sveriges mest tekniskt avancerade verksamheter? Nu söker vi en chef till Supply Chain Excellence inom Saab Aeronautics. En funktion med ett tydligt uppdrag: att utveckla, förbättra och framtidssäkra arbetssätt, processer och förmågor inom inköp och logistik.
Som chef för Supply Chain Excellence har du ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och prioritera gruppens arbete så att det skapar verklig och mätbar effekt i verksamheten. Du leder ett team som kombinerar analys, projektledning, coachning och förändringsledning - och ditt uppdrag är att skapa rätt förutsättningar för att detta ska omsättas i konkret verksamhetsnytta.
Du ingår i ledningsgruppen för Supply Chain Management, där du bidrar strategiskt till helheten och till utvecklingen av hela Supply Chain-organisationen inom Aeronautics. Rollen innebär många kontaktytor inom Saab och stora möjligheter att påverka både strategi, arbetssätt och kultur.
Ansvarsområden:
*
Leda och utveckla gruppen Supply Chain Excellence i en växande fas.
*
Sätta riktning, prioritera och säkerställa effekt i gruppens uppdrag.
*
Driva och möjliggöra större förbättrings- och förändringsinitiativ inom inköp och logistik.
*
Vara ett strategiskt stöd till ledning och verksamhet i frågor kopplade till arbetssätt, processer och förmågeutveckling.
*
Aktivt bidra i ledningsgruppen för Supply Chain Management och till den övergripande utvecklingen av organisationen.
*
Säkerställa struktur för verksamhetsutveckling, uppföljning och resultat.
*
Skapa förutsättningar för samarbete mellan funktioner och bygga starka relationer i organisationen.
*
Stötta implementering av nya regelverk, interna riktlinjer och externa krav.
*
Utveckla teamets kompetens, arbetssätt och leveransförmåga.
Supply Chain Excellence är ett team om sju medarbetare i tillväxtfas. Gruppen arbetar tvärfunktionellt och nära verksamheten med verksamhetsutveckling, förändringsledning och förbättringsarbete inom inköp och logistik.
Vi söker dig som är en trygg och inspirerande ledare med erfarenhet av verksamhetsutveckling inom inköp, logistik eller Supply Chain. Du har förmågan att se helheten, skapa struktur och samtidigt engagera människor i förändring.
Du är van att arbeta tvärfunktionellt, bygga förtroende och driva utveckling i komplexa organisationer. Du kombinerar strategiskt tänkande med en god förståelse för operativ verklighet.
Vi ser gärna att du har:
*
Relevant akademisk bakgrund inom inköp, logistik, kvalitet eller motsvarande.
*
Flerårig erfarenhet av verksamhetsutveckling, förändringsledning eller förbättringsarbete inom Supply Chain.
*
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap.
*
Stark projektlednings- och prioriteringsförmåga.
*
Förmåga att skapa engagemang, tydlighet och samsyn.
*
God kommunikativ förmåga och vana att anpassa budskap till olika målgrupper.
*
God förståelse för IT-stöd och datadrivet arbetssätt inom inköp och logistik (erfarenhet av IFS är meriterande).
Tjänsten kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För säkerhetsklassade tjänster kan krav på visst medborgarskap förekomma.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
