Chef Serviceavdelningen till Caverion i Gävle
2026-01-02
eller i hela Sverige
Vill du leda ett engagerat team och fortsätta bygga upp en befintlig verksamhet i en ny organisation och skapa kundvärde inom teknisk facility management?
Vill du leda ett engagerat team och fortsätta bygga upp en befintlig verksamhet i en ny organisation och skapa kundvärde inom teknisk facility management?

Nu söker Caverion en Chef för Serviceavdelningen i Gävle - en nyckelroll där du får möjlighet att driva, utveckla och forma framtidens serviceaffär. Här kombineras teknik, affär och ledarskap i en roll med stort eget ansvar - och tryggheten i att ha ett starkt bolag i ryggen.
Som Chef för Serviceavdelningen har du det övergripande ansvaret för Caverions serviceverksamhet i Gävle med omnejd. Du leder ett team på cirka 10-12 tekniker - som tillsammans ansvarar för tekniskt underhåll och service i fastigheter.
Rollen är både operativ och strategisk, och du ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt, lönsamt och med hög kundnöjdhet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
* Leda, coacha och utveckla medarbetarna i det dagliga arbetet
* Planera, fördela och följa upp arbetet i serviceuppdragen
* Budget- och resultatansvar inklusive kalkyler, prognoser och ekonomisk uppföljning
* Utveckla kundrelationer och aktivt bearbeta nya affärsmöjligheter
* Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet i verksamheten
Du rapporterar till distriktschefen och ingår i distriktets ledningsgrupp, där du samarbetar nära med andra servicechefer men driver det lokala kontoret självständigt.Bakgrund
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med erfarenhet av att leda teknisk serviceverksamhet - gärna inom fastighet, industri, installation eller bygg. Du trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med långsiktig utveckling och affärsansvar.
Vi ser gärna att du har:
* Några års erfarenhet som ledare, gärna med personalansvar för ett team inom teknisk verksamhet, med liknande storlek på ditt team.
* Erfarenhet av budget-, kostnads- och resultatansvar.
* Vana av kundkontakter och uppsökande bearbetning.
* God administrativ och ekonomisk förståelse; erfarenhet av SAP eller liknande system är meriterande.
* Körkort och god svenska i tal och skrift. Dina personliga egenskaper
Du är en närvarande och tydlig ledare som skapar engagemang, tillit och arbetsglädje i teamet. Du har lätt för att bygga relationer, är kommunikativ och trivs i mötet med människor.
Som person är du driven, positiv och initiativrik - du ser möjligheter, tar ansvar och motiveras av att bygga upp och utveckla verksamhet. Du trivs med helhetsansvar och lockas av att arbeta entreprenöriellt inom ett stort och stabilt företag.
Våra värderingar
• Vi leder * Vi levererar * Vi bryr oss
Vi erbjuder
* Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet.
* Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder.
* Tjänstebil. Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal.
* Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet.
* Attraktiv förmånsportal.
Kontakt & Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells, anställd blir du hos Caverion. Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Marjo Carlson tel. 070-377 06 64 alt. Mail: Marjo.carlson@jeffersonwells.se
OBS! Vi tar inte emot ansökan via mail!
Din ansökan vill vi ha senast den 23 januari 2026. Skicka gärna in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!
