Chef Service & Utbildning till Eftermarknad på BAE Systems Bofors
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2026-06-25
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Var med och bygg en global eftermarknad – där ditt ledarskap gör verklig skillnad
BAE Systems Bofors växer – snabbt. När vi stärker försvaret i Sverige och hos våra partnerländer levererar vi inte bara avancerade försvarssystem. Vi tar ett långsiktigt ansvar för att de ska fungera – varje dag, i kritiska lägen.
Det är här du kommer in.
Eftermarknaden blir en allt mer avgörande del av vår affär. Ju fler system vi levererar, desto viktigare blir vår förmåga att utbilda, stötta och säkerställa driftsäkerhet över tid.
Nu söker vi en ledare som vill bygga, utveckla och sätta riktningen för detta.
AxÖ Consulting AB har uppdraget att hitta rätt person för den här direktrekryteringen till BAE Systems Bofors.
Varför den här rollen?
Det här är inte en förvaltarroll.
Det här är en roll där du:
Bygger upp en strategiskt viktig funktion från grunden Formar hur vi arbetar med utbildning och service – både på hemmaplan men också globalt Leder i en miljö där allt inte är färdigt (och det är precis det som är möjligheten) Får påverka på riktigt, i en verksamhet med ett större syfte
Ditt uppdrag
Du leder ett team av Training Managers, tekniska utbildare och serviceingenjörer – och utvecklar vår förmåga att stötta kunder i hela livscykeln.
Du sätter strukturer, bygger erbjudande och skapar riktning – samtidigt som du är nära verksamheten.
Du kommer bland annat att:
Bygga och utveckla vårt eftermarknadserbjudande inom service och utbildning
Säkerställa högkvalitativa utbildningar kopplade till vår produktportfölj
Utveckla support- och serviceupplägg – både lokalt och internationellt
Stötta leveransprojekt och själv driva eftermarknadsprojekt
Rekrytera, utveckla och leda ditt team
Skapa struktur i en växande och föränderlig miljö
Vem vi tror att du är
Du motiveras av att skapa något som ännu inte är helt definierat.
Du ser möjligheter där andra ser brister – och har både drivet och tålamodet att få saker att hända över tid.
Vi vill att du:
Är en trygg och tydlig ledare med erfarenhet av teknisk verksamhet
Har förståelse för utbildning eller pedagogik
Är en stark förändringsledare
Trivs när tempot är högt och förutsättningarna förändras
Är engagerad, lösningsorienterad och uthållig
Har akademisk utbildning eller motsvarande relevant erfarenhet
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
BAE Systems erbjuder
BAE Systems Bofors är en del av en stor koncern vilket kan skapa möjligheter till internationella erfarenheter under din anställning. Som anställd erbjuds du program för personlig utveckling och löpande utbildning om du har ambitioner att växa både på ett personligt och på ett kompetensmässigt plan. För att du ska komma in i befattningen tilldelas du från första dagen en mentor som du får stöttning av samt kan bolla utmaningar och idéer med.
Vi vill att du ska trivas både på och utanför jobbet, därför satsar vi på områden som bidrar till att du kan hitta en god balans i livet, exempelvis genom generösa flextider. Du kommer att ha möjligheten att vara med på våra trevliga aktiviteter som företaget ordnar genom våra duktiga och engagerade hälsoinspiratörer, du kan även göra ett besök i vårt nybyggda gym. Vår familjära känsla som vi har hos oss bidrar till en hög trivsel som också skapar mervärde för dig och din familj.Publiceringsdatum2026-06-25Övrig information
Befattningen innebär arbete som kan omfattas av försvarssekretess, varför vi ställer krav på säkerhetsprövning godkänd av myndighet enligt 1 kap. 3 § Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I förekommande fall kan även krav på visst medborgarskap tillkomma. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Har du frågor om befattningen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Lisa Beckman på AxÖ Consulting; 0723-838853 eller lisa.beckman@axoconsulting.se
Placeringsort: Karlskoga
Observera att annonsen är publicerad under sommar- och semestertider, vilket innebär längre svarstider än vanligt – vi tackar för ditt tålamod.Facklig kontakt
Fredrik Thuvander, Akademikerföreningen, 0586-733 362
Ulf Johansson, Unionen, 0586-733 357
Varmt välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Dammbroplan 4 (visa karta
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691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
AxÖ Consulting Kontakt
Lisa Beckman lisa.beckman@axoconsulting.se 0723-838853 Jobbnummer
9979873