Chef Real Estate & Facility Management - Norden
JobBusters AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JobBusters AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Din nya roll
Vi söker en senior interimchef inom Real Estate & Facility Management för ett nordiskt uppdrag i en större, komplex organisation. Uppdraget passar dig som är trygg i förändring, van att snabbt skapa struktur och leda med tydlighet när mycket sker parallellt.
Som interimchef har du det övergripande ansvaret för leverans av Real Estate & Facility Management-tjänster till verksamheten i Norden. Du leder och optimerar den nordiska fastighetsportföljen med fokus på nyttjandegrad, kostnader och hållbarhet samt säkerställer att affärens behov matchas mot tillgängliga tillgångar, inklusive avyttring av icke affärskritiska fastigheter.
Du ansvarar för styrning och uppföljning av FM-leveransen via etablerade leverantörsavtal och driver både kommersiell och kvalitativ utveckling. Rollen fungerar som eskalationsnivå gentemot interna och externa intressenter såsom verksamhet, fastighetsägare, leverantörer och myndigheter.
Uppdraget genomförs i en intensiv förändringsfas och omfattar bland annat:
Stabilisering i samband med organisationsförändringar
Övergång och implementering av nya FM-leverantörsavtal under 2026
Senior styrning av flera pågående bygg- och ombyggnadsprojekt
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Start: Omgående. Slut: 2026-08-31, med möjlighet till förlängning I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Akademisk utbildning på universitets- eller högskolenivå inom relevant område
Senior ledare med stark affärsförståelse och dokumenterad erfarenhet av RE&FM i större, komplexa organisationer.
Dokumenterad erfarenhet av att leda organisationsförändringar
Erfarenhet av att leda både team och andra ledare
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Du är trygg i förändring, tydlig i ditt ledarskap och van att ta ansvar i miljöer där mycket händer samtidigt.
Meriterande: Stark förhandlingskompetens och erfarenhet av olika typer av leverantörs- och avtalsmodeller.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7113269-1807189". Arbetsgivare Jobbusters AB
(org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
Vasagatan 28 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
JobBusters AB Jobbnummer
9704224