Chef planeringssektionen - forma framtidens försvarsinfrastruktur!
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2026-07-09
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Vill du bidra till utvecklingen av Försvarsmakten på strategisk nivå? Vi söker en erfaren och drivande chef som vill arbeta i en central roll med frågor som har stor betydelse för myndighetens utveckling och Sveriges försvar. Här får du möjlighet att påverka, leda och företräda verksamheten i en dynamisk miljö med många kontaktytor.
Försvarsstaben
Försvarsstaben stödjer överbefälhavaren med att bereda ärenden på militärstrategisk nivå samt säkerställer att beslut som fattas av myndighetens ledning genomförs, följs upp och återredovisas. Försvarsstaben ansvarar även för att omsätta regeringens styrning av Försvarsmakten till strategiska planer och för att inrikta verksamheten.
Infrastrukturavdelningen är en del av Försvarsstabens STÖD enhet. Planeringssektionen ingår i Infrastrukturavdelninge tillsammans med ledning och ytterligare fem sektioner. Planeringssektionen utgör ett nav för alla stora projekt som ska hanteras inom försvarsmaktens infrastrukturprocess.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som chef för planeringssektionen, tillika Planeringschef, vid infrastrukturavdelningen ansvarar du för långsiktig planering av Försvarsmaktens (FM) infrastrukturbehov. Du leder planeringsprocessens olika delar för att årligen ta fram en infrastrukturplan och investeringsplan som en del av FM budgetunderlag. Vidare ansvarar du för att hålla ihop arbetet med genomförandeplanen och övriga styrdokument och myndighetsöverenskommelser mellan försvarsmyndigheterna. Inom sektionen återfinns även inriktning av forskning och utveckling för infrastruktur och anläggningar. Sektionen hanterar vidare planen för FM operativa nyttjande nationellt och i en allians kontext relaterat till infrastruktur inklusive anläggningar.
Du ingår i avdelningens chefsgrupp och ledningsgrupp. I den sistnämnda ingår även de cheferna för de regionala resurserna, lokalplaneringsenheterna och chefen för anläggningsenheten.
Arbetet innebär personal– och ekonomiansvar samt att representera myndigheten inom verksamhetsområdet både nationellt och i förekommande fall även internationellt. Som sektionschef ska du leda, fördela, planera och följa upp arbetet på sektionen. I arbetet ingår att hålla föredragningar för högre chefer.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-09Kvalifikationer
Akademisk examen med inriktning mot byggprojektledning, ekonomi, verksamhetsutveckling, eller motsvarande område som arbetsgivaren bedömer relevant
Aktuell och relevant erfarenhet, med god förmåga att bedriva strategisk och operativ planering inom Försvarsmakten eller motsvarande verksamhet vid annan myndighet
God förståelse för arbete med investeringsprocesser, budgetstyrning och uppföljning
Aktuell och relevant erfarenhet av arbete som chef med personalansvar
Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av att leda och delta i större investeringsprojekt
God kunskap om ekonomisk planering för att inrikta och följa upp verksamhet
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är handlingskraftig och har en god analytisk förmåga med ett helhetsperspektiv och förmåga att bedöma konsekvenser. För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha hög integritet och känna dig trygg i att företräda avdelningen vid föredragningar för försvarsmaktsledningen, Regeringskansliet samt i kontakter med media.
Du är noggrann, prestigelös och en god lagspelare med väl utvecklad samarbets- och kommunikationsförmåga. Du har en stark förmåga att självständigt driva frågor framåt, är flexibel och kan hantera perioder med hög arbetsbelastning utan att tappa fokus eller kvalitet i ditt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt tidigare uppnådda resultat inom relevanta verksamhetsområden.
Meriterande
God kännedom om Försvarsmaktens verksamhet och ledningsstruktur
Officers-/Reservofficersexamen
Erfarenhet av att leda chefer och specialister med unika kompetenserÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten
Befattningen är civil
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen
För upplysningar om befattningen kontakta:
Rekryterande chef Stefan Nacksten
Fackliga representanter:
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Åsa Karlsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växel 08-788 7500.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-09. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet: I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 57 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9997736