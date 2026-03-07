Chef Nätinfrastruktur - Bredbandsaffären
Umeå Energi AB / Datajobb / Umeå Visa alla datajobb i Umeå
2026-03-07
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå Energi AB i Umeå
Av Umeåborna, för Umeåborna. Hos oss på Umeå Energi bidrar du varje dag till att säkerställa att ett växande Umeå är uppkopplat, hållbart och konkurrenskraftigt - nu och i framtiden.
Vill du vara med och bygga framtidens digitala infrastruktur i Umeå?
Vi står inför en spännande utvecklingsresa där bredbandsaffären ska utvecklas till en affärsmässig, robust och framtidssäkrad infrastrukturverksamhet för att säkerställa stadens digitalisering och invånarnas bästa.
Som chef över affärsenheten Nätinfrastruktur rapporterar du till Affärschef Bredband och får ett helhetsansvar för utveckling av vårt fibernät som spänner över hela kommunen. Du kliver in i en central roll där du ingår i ledningsgruppen och och leder en enhet som bidrar aktivt till såväl strategisk som operativ utveckling av bredbandsverksamheten.Publiceringsdatum2026-03-07Om företaget
Vi är ett energi- och kommunikationsbolag som ägs av Umeå kommun och alla som bor här. Med trygga och tillgängliga lösningar ser vi till att ett växande Umeå alltid är uppvärmt, upplyst och uppkopplat. Genom att sprida kunskap, driva samhällsprojekt och stötta ett levande föreningsliv är vi med och formar framtiden. Vi delar värderingar som hjälper oss att göra skillnad, för varandra och för Umeåborna. Vi tar ansvar, är modiga och finns nära.
Din roll i vårt team
I rollen som chef Nätinfrastruktur har du det yttersta ansvaret för vårt fibernät och den infrastruktur som möjliggör våra erbjudanden på marknaden. Du har fullt personalansvar för enhetens medarbetare samt budget-, intäkts- och resultatansvar. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Ledarskap och utveckling: Att leda, coacha och utveckla medarbetarna för att bygga ett starkt välmående team som levererar hög kvalitet och tillgänglighet
Drift och planering: Säkerställa att fibernätet utvecklas och underhålls med hög driftsäkerhet, samt ansvara för långsiktig investerings- och reinvesteringsplanering samt säkerställa ett hållbart och kostnadseffektivt ägarskap av nätinfrastrukturen.
Affärsmässighet och hållbarhet: Driva verksamheten affärsmässigt med kundnöjdhet och hållbarhet som centrala delar, samt identifiera nya tekniska och kommersiella möjligheter i framtagandet av nya produkter och tjänster
Projekt och säkerhet: Initiera och leda större utvecklingsprojekt samt utveckla rutiner för riskanalys, incidenthantering och regelefterlevnad
Samverka: Leda samarbetet med övriga enheter inom bredbandsverksamheten och andra avdelningar inom Umeå Energi, samt externa partners och andra nätägare i branschen
Som ledare tar du ansvar genom att ge tydlig riktning, visa mod i beslut och vara nära dina medarbetare i vardagen. Vi söker en affärsmässig ledare med förmåga att strukturera och prioritera i en komplex teknisk miljö. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Akademisk utbildning inom teknik, ekonomi eller motsvarande erfarenhet, alternativt mångårig erfarenhet med motsvarande kompetens
Domänkunskap från entreprenad-, telekom- eller IT-branschen
Erfarenhet att utveckla affärer med resultatansvar
Flerårig erfarenhet av personalansvar och förändringsledning
Stark kommunikativ förmåga och vana att samarbeta över funktioner
B- Körkort
Därför är Umeå Energi rätt arbetsplats
Vi erbjuder en meningsfull arbetsplats där du gör skillnad - både för Umeåborna och för regionens digitala framtid. Detta är rollen för dig som vill kombinera ett tryggt och tydligt ledarskap med ett stort engagemang för samhällsutveckling. Du får en nyckelposition där du har mandat att påverka och förbättra verksamheten i linje med affären och koncernens mål. Vi erbjuder en inkluderande kultur som värdesätter delaktighet, ansvar och resultat och där du ges möjlighet att växa tillsammans med dina medarbetare. Här får du vara en modig och närvarande ledare som skapar tillit och driver affären framåt i en hållbar riktning
Läs mer om hur det är att arbeta hos oss på jobb.umeaenergi.se
Ansök senast 22 mars
Har du frågor? Hör av dig till rekryterande chef, Henrik Nilsson Affärschef Bredband; tel 070-6898960
Som samhällsviktig verksamhet är det viktigt för oss med en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare samt att våra tillgångar och information är skyddade. Som ett led i vårt systematiska säkerhetsarbete genomför vi därför en bakgrundskontroll på slutkandidaten för den här tjänsten. Några av våra roller kräver säkerhetsprövning, om det är aktuellt för tjänsten du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede.
Vi ser fram emot att höra från dig! Välkommen till oss!
Reklam? Nej tack. Vi har valt partner för rekryteringsannonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7336830-1879946". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Energi AB
(org.nr 556097-8602), https://jobb.umeaenergi.se
Storgatan 34 (visa karta
)
901 05 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå Energi Jobbnummer
9783250