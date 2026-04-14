Chef Materialförsörjning & Inköp - fordonsunderhåll
Connecting Stockholm AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-04-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Connecting Stockholm AB i Stockholm
Connecting Stockholm
Ett lokalt bolag - med internationell kunskap och inspiration.
Vi står för världsledande kunskap om tunnelbanor, expertis inom tillgångsförvaltning och kundservice av högsta kvalitet. Genom att samla all denna kunskap under ett och samma tak kan vi driva och utveckla Stockholms tunnelbana på ett effektivt sätt. Vår lokala organisation har full bestämmanderätt, vilket säkerställer att vi kan möta de specifika behoven i Stockholm.
Om Connecting Stockholm
Som ansvariga för Stockholms tunnelbana driver vi en samhällsbärande verksamhet där säkerhet, tillgänglighet och punktlighet står i centrum. Vi kombinerar erfarenhet och nytänkande för att skapa en tunnelbana som är trygg idag och hållbar för framtiden.
Men vårt uppdrag handlar om mer än trafik - det handlar om människor, ansvar och tillit. Varje dag möter vi hundratusentals resenärer, och genom ett varmt, respektfullt och professionellt bemötande skapar vi en reseupplevelse där alla känner sig varmt välkomna och trygga. Hos oss är kulturen lika viktig som uppdraget. Vi tror på samarbetets kraft, på relationer som bygger förtroende och på ett ledarskap som präglas av professionalism, hjärta och engagemang.
Vi drivs av utveckling - både av vår verksamhet och våra medarbetare. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och vara med och forma framtidens kollektivtrafik - tillsammans med oss.
1 plats(er).
Om rollen
Stockholms tunnelbana är en av landets mest kritiska infrastrukturer - varje dag reser hundratusentals människor med oss. För att det ska fungera krävs en robust, effektiv och framtidssäkrad leveranskedja. Nu söker vi en chef som tar ett helhetsansvar för materialförsörjning och inköp med fokus på tunnelbanevagnar modell C20.
I denna roll har du ett övergripande ansvar för att säkerställa en effektiv och hållbar materialförsörjningskedja - både operativt och finansiellt. Du blir en viktig del i att stödja ledningsgruppen samt arbetar nära verksamheten för att skapa förutsättningar för hög leveransprecision, god servicenivå och långsiktig utveckling!
Huvudsakliga ansvarsområden
Leda och utveckla materialförsörjning, logistik och inköp.
Säkerställa leveransprecision, servicenivå och uppfyllande av operativa mål.
Driva strategiska frågor tillsammans med ledningen för Fordon & Underhåll.
Ansvara för budget, ekonomi och resultat.
Utveckla uppföljning och styrning i samarbete med finansfunktionen.
Leda och utveckla ditt team samt arbeta aktivt med förändringsledning.
Bidra till att nå både kort- och långsiktiga mål för verksamhetenPubliceringsdatum2026-04-14Kvalifikationer
Högskoleexamen eller motsvarande.
Erfarenhet av arbete i ledande befattningar.
Erfarenhet av beslutsfattande i komplexa organisationer och situationer.
Erfarenhet av att driva komplexa logistik- och materialförsörjningsorganisationer/processer.
Erfarenhet av arbete i liknande branscher.
Erfarenhet av materialplanering och prognostiseringGoda kunskaper i engelska.
Erfarenhet av relevanta IT-system, t.ex. underhållsdatasystem.
B-körkort.
Vi söker dig som är en trygg och utvecklingsorienterad ledare. Du skapar engagemang, driver förbättringsarbete och bygger en kultur där både individ och verksamhet växer.
Om rekryteringsprocessen
Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering och strävar efter en rättvis och inkluderande process. Som en del av urvalet kan vi använda urvalsfrågor och tester för att säkerställa en objektiv bedömning av kompetens och potential. Referenstagning och bakgrundskontroll kan också komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta: fredrik.haller@connectingstockholm.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C9669".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Connecting Stockholm AB
(org.nr 559394-3128)
Stockholm (visa karta
)
112 47 STOCKHOLM
Connecting Stockholm, Fordon och underhåll
Rekryterare
Fredrik Häller fredrik.haller@connectingstockholm.se
9853691