Chef Masterdata kund sökes till Martin & Servera i Stockholm
Martin & Servera AB / Chefsjobb / Halmstad Visa alla chefsjobb i Halmstad
2026-02-13
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Martin & Servera AB i Halmstad
, Helsingborg
, Hässleholm
, Malmö
, Växjö
eller i hela Sverige
Är du den vi söker? Vi söker nu en chef till vårt operativa masterdatateam med fokus på kund. I rollen ansvarar du för det administrativa masterdatateamet samt för våra masterdataprocesser kopplade till kund, med målet att säkerställa hög datakvalitet, effektiva arbetssätt och maximal kundnytta. Med teamet som utgångspunkt kommer du att utveckla, förvalta och kontinuerligt förbättra våra processer inom masterdata för kund och samtidigt driva förändring i nära samarbete med verksamheten.
Teamet består idag av fyra medarbetare placerade i Stockholm och Halmstad, vilket innebär att du leder på distans. En central del av rollen är att agera process- och förändringsledare i våra affärssystem samt att samverka med intressenter i övriga delar av koncernen för att dela erfarenheter och etablera gemensamma arbetssätt och best practice.
Vi söker dig som är en naturlig ledare med ett stort intresse för system och systemlära. Du är nyfiken, strukturerad och trygg i att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Som person är du kommunikativ, lösningsorienterad och flexibel, med ett prestigelöst förhållningssätt och en förmåga att hantera flera parallella processer i en tvärfunktionell miljö.
Du blir en del av avdelningen Försäljning, och rapporterar till Chef Process & Utveckling. För denna roll ser vi att placeringen kan vara i Stockholm eller Halmstad. Hos oss finns en stark intern gemenskap där vi arbetar nära varandra, stöttar varandra och har roligt tillsammans.
Ett hållbarhetsarbete i framkant.
Hållbart företagande är en integrerad del i hur vi inom Martin & Servera utvecklar affärer. Vi är övertygade om att företag kan förändra samhället till det bättre. Vår hållbarhetsstrategi bygger på att maximera affärs- och samhällsnytta och samtidigt minimera negativ påverkan på människa, djur och natur. Du blir en viktig del av det arbete som vi tillsammans gör varje dag för en mer hållbar framtid.
Stabilt och långsiktigt.
Vi har en stark och långsiktig ägare i form av familjeägda Axel Johnson, vilket skapar både trygghet och stora utvecklingsmöjligheter inom koncernen.
Vi erbjuder dig.
Hos oss får du ett spännande jobb med goda förmåner som till exempel ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdande bidrag och lunchsubvention. Vi utmanar oss själva och värdesätter prestationer på samma sätt som vi värnar om en bra balans mellan jobb och privatliv. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete två dagar i veckan. För oss är det viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö, därför utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på våra arbetsplatser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter.
• Leda, coacha och skapa förutsättningar för ett välfungerande operativt masterdatateam.
• Etablera organisation och samverkan inom koncernen, dokumentera gemensamma processer samt definiera och följa upp gemensamma KPI:r
• Säkerställa inom Restauranghandel (RH) att datakvalitet och masterdatariktlinjer följer koncernstandard.
• Driva kontinuerliga förbättringar, standardisering och efterlevnad - med enkelhet och effektivitet som ledord.
Viktigt för att jobbet ska passa dig.
Du är en självständig och lyhörd ledare som dagligen främjar förändringsledning och som kan motivera verksamheten att blicka framåt. Förmågan att växla mellan helikopterperspektiv och detaljfrågor är av största vikt för att kunna avgöra vad som behöver prioriteras, men också för att framgångsrikt kunna driva det praktiska arbetet och säkerställa att processerna efterlevs.
Du gillar att jobba i teamet med många kontaktytor och kan hantera flera parallella processer i en tvärfunktionell miljö.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
• Relevant utbildning och/eller motsvarande arbetserfarenhet.
• Stark förmåga att leda andra
• Erfarenhet av processutveckling
• Erfarenhet av att arbeta och leda i förändring
• Erfarenhet av att arbeta med kundfokus
• Förmåga att identifiera och tydligt adressera problem och utmaningar
• God kommunikationsförmåga
Det är meriterande att ha:
• Erfarenhet från att leda team
• Erfarenhet av masterdataarbete
• Erfarenhet av SAP
• Erfarenhet av att ha arbetat med CRM-system
• Erfarenhet av att använda AI i vardagliga arbetsflöden.
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringsprocessen på vår hemsida.
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare, vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Adress: Lindhagensgatan 133, Stockholm alternativt Fraktgatan 2, Holm (Halmstad)
Kontakt: Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Marie-Alice Wallard, Chef Process & Utveckling, marie-alice.wallard@martinservera.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-partner Clara Holmstedt på clara.holmstedt@martinservera.se
. Vi tar ej emot ansökningar via brev/mejl.
Facklig företrädare: Anna-Lena Holsteryd 08-722 26 30.
Martin & Servera är Sveriges ledande restauranggrossist och levererar dagligen drycker, färskvaror, livsmedel, utrustning, tjänster och kunskap till restauranger och storkök. Martin & Servera-gruppen består av moderbolaget Martin & Servera samt dotterbolagen Martin & Servera Restauranghandel med restaurangbutiker, Martin & Servera Logistik, Galatea och Sorundahallarna.
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och vår planet gör vi varje dag lite godare. Som medarbetare hos oss är du en viktig del av vår framgång. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara och vi växer och utvecklas tillsammans. Välkommen till oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Martin & Servera AB
(org.nr 556233-2451), http://www.martinservera.se/ Jobbnummer
9741298