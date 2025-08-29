Chef Logistik, Inköp & Produktionsplanering
Om jobbet
Jonsac är en del av Tingstad Group, en koncern som omsätter ca 4,2 miljarder kronor. I vår fabrik i Otterbäcken producerar vi industripapperssäckar och världsledande e-handelspåsar i papper - tillverkade av nordisk FSC®-certifierad råvara.
Nu står vi inför en expansionsresa där vi ska ta vår tillverkning på drygt 100 miljoner till nästa nivå. För att lyckas behöver vi stärka vår organisation med en logistikchef med ansvar för inköp och produktionsplanering - en ledare som både kan agera i vardagen och samtidigt bygga långsiktigt hållbara logistiklösningar som möter framtidens krav.
Om rollen
Som chef för logistik, inköp och produktionsplanering får du en nyckelroll i vår ledningsgrupp och blir en central del av fabrikens fortsatta utveckling.
Du ansvarar för att logistikflöden, inköp och produktionsplanering fungerar optimalt dag för dag - samtidigt som du driver förbättringar som skapar effektivitet, robusthet och skalbarhet inför den expansion vi står inför. Du leder tre truckförare och har en tät koppling till hela produktionskedjan.
Dina huvuduppgifter:
Ansvara för logistikområdet - från råvara till färdig leverans.
Utveckla och optimera logistikflöden för att möta framtida tillväxt.
Planera, styra och följa upp produktionen i affärssystemet (Jeeves/Visma).
Leda inköp av råvaror, material och produktionsförnödenheter.
Säkerställa effektiva transporter, internationell spedition och tullhantering.
Genomföra månadsinventering av råvaru- och färdigvarulager.
Leda och utveckla tre truckförare.
Bidra aktivt i ledningsgruppen med både operativa och strategiska perspektiv.
Din profil
Vi söker dig som vill kombinera operativt ledarskap med strategisk utveckling. Du är trygg i att ta ansvar för vardagens flöden, men drivs också av att bygga smartare processer för framtiden.
Vi tror att du har:
Flerårig erfarenhet av logistikansvar, gärna i kombination med inköp eller produktionsplanering.
Bakgrund inom tillverkningsindustri eller produktionsteknik.
Tidigare erfarenhet som ledare/chef med personalansvar.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Körkort (resor kan förekomma).
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av att utveckla logistikflöden i expansiva verksamheter.
Kunskap om Jeeves ERP, Visma och Officepaketet.
Erfarenhet av internationell spedition och automatiserad produktion.
Kompetens inom kvalitet, miljö och hållbarhet (ISO).
Om Jonsac
Sedan 1957 har Jonsac varit en stark aktör på marknaden och idag är vi världsledande inom e-handelspåsar i papper. Vår toppmoderna maskinpark i Otterbäcken kombinerar närhet till råvaran med hög effektivitet och korta ledtider - något som gör oss till en självklar partner för marknadens mest hållbara förpackningar.
Vi står nu inför nästa fas - en expansionsresa som kräver att vi stärker vår logistik, vår produktionsplanering och vårt ledarskap.
Din ansökan
Ansök redan idag - urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
På grund av GDPR, tar vi inte emot ansökningar via e-mail.
I denna rekrytering har Jonsac valt att samarbeta med HRM Affärsutveckling AB. För mer information om rollen kontakta gärna ansvariga rekryteringskonsulter Mio Emanuelsson, mio@hrmab.se
, telefon +46 73 366 75 77 eller Albert L. Barnéus, albert@hrmab.se
