Chef Kundservice till Martin & Servera

2025-11-05
Martin & Servera levererar mat och dryck till restauranger, kaféer och storkök över hela Sverige. Vi är marknadsledande och driver utvecklingen framåt, vi jobbar hårt för att göra varje dag lite godare och för att skapa en mer hållbar framtid och som medarbetare är du en viktig del av det.
Vi söker nu en Chef för kundservice på Martin & Servera Logistik med placeringsort Norrköping. Här får du vara med på resan mot en mer hållbar framtid i ett bolag som aktivt jobbar för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Du blir en del av ett engagerat gäng som har roligt ihop, tillsammans gör vi skillnad för alla som älskar mat och dryck!
I rollen som Chef Kundservice, som är ny, har du det övergripande ansvaret för kundserviceorganisationen, med två gruppchefer under dig. Organisationens cirka 35 kundservicemedarbetare sitter på de fyra siterna Norrköping, Halmstad, Enköping och Umeå, vilka du förväntas besöka ett par gånger i månaden.
Rollen är bred med många kontaktytor i organisationen. Förutom medarbetarna inom kundservice kommer du även arbeta nära bland annat platscheferna för de fyra lagren, driftsledning, försäljningschefer i regionledningen och transportchefer. Du bör därför vara van att navigera i större organisationer och kunna skapa förtroende på ett bra sätt. Du kommer att vara en av medlemmarna i plats- och logistikledningen i Norrköping.
I rollen som Chef Kundservice kommer du bland annat arbeta med och ansvara för att:
• Genom ett affärsmässigt, serviceinriktat och lösningsorienterat förhållningssätt, jobba mot en optimerad kundnöjdhet hos nya och befintliga kunder.
• Kundserviceverksamheten fungerar och levererar utifrån Martin & Serveras strategiska mål.
• Ansvara för att rutiner och processer efterlevs och är uppdaterade.
• Driva utveckling av kundservice utifrån kundkrav, omvärldsbevakning och relevant data.
För att lyckas i rollen tror vi att du har följande erfarenheter och egenskaper:
• Erfarenhet av tidigare roll som ledare inom kundservice eller liknande
• Resultatorienterad
• Nyfiken
• Högskoleutbildning eller motsvarande
Varför ska man då arbeta hos Martin & Servera? Mathias Karlsson, Platschef Norrköping, som kommer vara din närmsta chef berättar: "Inom Martin & Servera-gruppen har du stora möjligheter till att utvecklas. Vi har skapat ett klimat där vi trivs och når framgång tillsammans. I din roll som chef för Kundservice kommer du att inta en spännande position som en sammanhållande resurs för hela företagets processer inom kundservice".
Du kan läsa mer om Martin & Servera https://www.martinservera.se
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Martin & Servera med The Finance Family och har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta Magnus eller Julia:Magnus.aberg@financefamily.se
eller 0709-81 77 51julia.lundstrom@financefamily.se
eller 0705-11 23 36
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
https://financefamily.se/
Magnus Åberg magnus.aberg@financefamily.se 070-9817751
