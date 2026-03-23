Chef (Kriminalvårdsinspektör) till häktet Visby
2026-03-23
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Häktet Visbys verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/visby/#verksamhet
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut.
Häktet Visby står inför en utökning av sin organisation och kommer inom kort ha ca 35 medarbetare. Med anledning av detta så kommer häktet att utökas med en kriminalvårdsinspektör. Som chef ansvarar du för häktet Visby tillsammans med en chefskollega.
Som chef vid Häktet Visby är den allra viktigaste delen av ditt arbete att vara en närvarande och tillgänglig chef. I rollen är du också delaktig och utvecklar säkerhetsarbetet och det klientnära arbetet tillsammans med din personal och delar på olika ansvarsområden med din kollega. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för ca 20 medarbetare.
Inom verksamhetsområde Gotland har du 2 chefskollegor som var och en ansvarar för olika verksamhetsdelar, häkte samt frivård. Tillsammans med kriminalvårdschefen utgör ni verksamhetsområdets ledningsgrupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare med förmåga att skapa engagemang, tillit och trygghet i ditt team. Du har ett strukturerat arbetssätt, är kommunikativ och har ett tydligt fokus på arbetsmiljö, utveckling och resultat. Du är van att växla mellan operativa och strategiska uppgifter och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar.
Du har en god förmåga att bygga relationer och trivs i nära samarbete med andra. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda i förändring och att du har arbetat nära verksamheten i en operativ roll.
Vi välkomnar både dig med erfarenhet från liknande verksamhet och dig som kommer från en annan bransch. Det viktiga är att du har ett genuint intresse för ledarskap och att du vill bidra med nya perspektiv som utvecklar och stärker vårt arbete.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
* Erfarenhet av personalledning
* Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande med:
* Dokumenterad ledarskapsutbildning, till exempel Kriminalvårdens chefsprogram eller annan ledarskapsutbildning
* Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
* Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
* Erfarenhet från flera verksamhetsgrenar inom Kriminalvården
* Relevant erfarenhet från annan offentlig verksamhet
* Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjan
Vi erbjuder dig
Ett samhällsviktigt uppdrag i en organisation med hög puls och starkt engagemang
Möjlighet att utveckla ledarskap i en verksamhet i förändring och tillväxt
En arbetsmiljö där vi värdesätter tillit, samarbete och hållbart ledarskap
Välkommen med din ansökan tillsammans gör vi skillnad.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
