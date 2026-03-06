Chef (kriminalvårdsinspektör) till häktet Örebro, vikariat
2026-03-06
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om häktet Örebros verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/orebro/#verksamhet
Under 2026 kommer häktet Örebro att ingå i ett pilotprojekt som syftar till att hjälpa Örebroområdet med sjukhusbevakning samt stärka arbetet med isoleringsbrytande åtgärder (IBÅ) på just häktet Örebro.
I rollen som kriminalvårdsinspektör kopplad till det här projektet kommer du att ansvara för utveckling av utvärdering av projektinnehållet, varpå du som person bör trivas med och känna dig trygg i en projektledarroll. Inom ramen för det här uppdraget får du en unik möjlighet att utvecklas i två parallella roller; som chef och som projektledarePubliceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, engagemang och tydlighet. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut.
Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för ca 25 medarbetare. Du ingår i ledningsgruppen där häkteschefen och dina chefskollegor utgör en viktig plattform för ditt ledarskap.
Läs gärna mer om hur det är att vara chef i Kriminalvården här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/yrkesroller/kriminalvardsinspektor/Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och förmågan att engagera andra. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du är lugn och professionell även i krävande situationer och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar. I din yrkesroll har du en analytisk blick, god problemlösningsförmåga och en förmåga att tillsammans med dina medarbetare driva utvecklings- och förändringsarbete inom ett av världens bästa kriminalvårdssystem.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet.
• Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
• Aktuell erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Meriterande
• Relevant erfarenhet från annan offentlig verksamhet
• Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjan
• Erfarenhet av arbete med och kunskap inom PPS Projektledning - Grunderna i projektledning och PPS-modellen
• Erfarenhet från flera verksamhetsgrenar inom Kriminalvården
• Kriminalvårdens chefsförsörjningsprogram eller annat chefsutvecklingsprogram
• Andra relevanta språkkunskaper utöver svenska
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
