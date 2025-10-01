Chef (Kriminalvårdsinspektör) till häktet Helsingborg
2025-10-01
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
VO häktet Helsingborg består idag av restriktionshäktet Helsingborg och gemensamhetshäktet Berga. På häktet finns olika avdelningar som restriktionsavdelning, ungdomsavdelning och en kvinnoavdelning. Häktet Berga tar emot klienter utan restriktioner.
Läs mer om vår verksamhet på hemsidan.
Häktet Helsingborg: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/helsingborg/#verksamhet
Häktet Berga: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/haktet-berga/#verksamhetPubliceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag i en modern myndighet där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värderar delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten mot uppsatta mål samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för medarbetare som jobbar främst som Kriminalvårdare och andra klientnära befattningar. Du ingår i ledningsgruppen där kriminalvårdschefen samt dina kollegor utgör en viktig plattform för ditt ledarskap. Kvalifikationer
Vi söker dig som är bra på att samarbeta, är prestigelös och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och är mån om att skapa ett dialogorienterat klimat. I din ledarroll har du förmåga att motivera andra och skapa de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du arbetar bra med komplexa frågor och trivs när du får ta initiativ och sätta igång aktiviteter. I krävande situationer är du flexibel i ditt agerande och förblir lugn och professionell. Du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har;
• Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av personalledning
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har;
• Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
• Kriminalvårdens chefsförsörjningsprogram eller annat chefsutvecklingsprogram
• Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
• Erfarenhet från flera verksamhetsgrenar inom Kriminalvården
• Relevant erfarenhet från annan offentlig verksamhet
• Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjan
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
