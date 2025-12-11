Chef (Kriminalvårdsinspektör) till Häktet Göteborg
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om häktet Göteborgs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/goteborg/#verksamhet
Häktet Göteborg är ett av Sveriges fem säkerhetshäkten och tar emot häktade med restriktioner. Vi är en innehållsrik och snabb verksamhet där vi tar hand om både häktade och anhållna personer på ett sätt som tryggar rättssäkerhet och integritet. Idag har vi 401 platser för häktade och anhållna och vi är lika många medarbetare i olika befattningar som dagligen arbetar med Kriminalvårdens samhällsviktiga uppdrag. Häktet Göteborg är placerat i centrala Göteborg och är lättillgängligt att ta sig till med kollektivtrafik.
Som första linjes chef (Kriminalvårdsinspektör) ingår du i en ledningsgrupp tillsammans med chefskollegor, chefsstöd och Kriminalvårdschefen Pauline Hagberg som alla utgör en viktig plattform för ditt ledarskap. Här ingår du i ett dedikerat och tryggt team som värdesätter delaktighet, lojalitet till uppdraget och engagemang. Ledningsgruppen består idag av 17 chefer men kommer i samband med denna rekrytering att utökas till 18.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut.
Som chef vid Häktet Göteborg är den allra viktigaste delen av ditt arbete att vara en närvarande och tillgänglig chef. I rollen är du också delaktig och utvecklar säkerhetsarbetet och det klientnära arbetet tillsammans med din personal och delar på olika ansvarsområden med dina kollegor. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för ca 20 medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och förmågan att engagera andra. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du är lugn och professionell även i krävande situationer och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar. I din yrkesroll har du en analytisk blick, god problemlösningsförmåga och en förmåga att tillsammans med dina medarbetare driva utvecklings- och förändringsarbete inom ett av världens bästa kriminalvårdssystem. Rollen är strategisk och stundtals operativ då man involveras i verksamhetsnära frågor med snabba växlingar. Det är därför viktigt att du kan skifta mellan olika arbetsuppgifter och ställa om när det behövs. Det ställer krav på din förmåga att skapa struktur och att se resultat samt att utöva ett tillitsbaserat och nära ledarskap.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
* Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har (exempel beroende på behov):
* Relevant erfarenhet från offentlig verksamhet
* Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjan
* Erfarenhet av att bedriva 24/7 verksamhet inom vård eller förvar
* Kunskap inom förvaltningsrätt
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
Intervjuer är planerade att genomföras den 13e, 15e samt 16e januari.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning samt ökad mångfald.
Vi tillämpar provanställning på 6 månader.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.
