Chef (kriminalvårdsinspektör) till frivården Växjö
2025-10-01
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Frivården Växjös verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/vaxjo/#verksamhet
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter samhällsuppdraget, delaktighet och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut.
Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för c:a 25 medarbetare.
Du är direkt underställd frivårdschefen och ingår i ledningsgruppen. Du förväntas tillsammans med dina kollegor ta ett gemensamt ansvar för din egen samt, vid behov, dina kollegors enheter. Ledningsgruppen utgör en viktig plattform för ditt ledarskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och förmågan att engagera andra. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du är lugn och professionell även i krävande situationer och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar. I din yrkesroll har du en analytisk blick, god problemlösningsförmåga och en förmåga att tillsammans med dina medarbetare driva utvecklings- och förändringsarbete inom ett av världens bästa kriminalvårdssystem. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Självklart har du ett starkt samhällsengagemang och du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du har även förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet.
• Väl vitsordad chefserfarenhet
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Kriminalvårdens chefsförsörjningsprogram eller annat chefsutvecklingsprogram
• Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
• Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården, gärna från flera verksamhetsgrenar
• Relevant erfarenhet från annan offentlig verksamhet
• Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjan
• Aktuell erfarenhet av arbetsmetoder inom frivården
• Aktuell kunskap om frivårdslagstiftningen
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska
ÖVRIGT
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.
Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
