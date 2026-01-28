Chef (kriminalvårdsinspektör) till frivården Västerås
Kriminalvården, Frivården Västerås / Chefsjobb / Västerås Visa alla chefsjobb i Västerås
2026-01-28
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Frivården Västerås i Västerås
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om frivården Västerås verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/vasteras/#verksamhet
Frivården befinner sig i ett förändringsskede som bland annat innebär att omhänderta ny lagstiftning och utveckla säkerhetsarbetet. Vår verksamhet växer snabbt och vi står inför flera utmanande uppdrag som innebär att utveckla vår verksamhet, vår organisation och samarbetet med andra aktörer.
Med anledning av det söker vi nu två nya kriminalvårdsinspektörer till oss på frivården Västerås. Den ena tjänsten har inriktning mot klientnära arbete medan den andra tjänsten har ett funktionsuppdrag med ansvar för säkerhetsarbetet inom verksamhetsområdet.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter mod, engagemang och tydlighet. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut.
Klientinriktning:
Som kriminalvårdsinspektör i det klientnära arbetet inom frivården har du både en operativ och strategisk roll och det är viktigt att du snabbt kan skifta mellan olika arbetsuppgifter och ställa om när det behövs. Tjänsten är verksamhetsnära och innebär bland annat att fatta beslut kring våra klienter och vara med och stötta dina medarbetare i vårt komplexa uppdrag.
Säkerhetsinriktning:
Som kriminalvårdsinspektör med inriktning säkerhet kommer att vara ansvarig för säkerhetsfrågorna i hela Frivården Mälardalen vilket ställer krav på en hel del resande inom verksamhetsområdet. Frivården expanderar kraftigt de närmast åren och säkerhetsfrågorna är högt prioriterade. Vi har och ska införa säkerhetskontroller för besökare och utveckla det myndighetsövergripande samarbetet mot organiserad brottslighet. Det interna säkerhetsarbetet ska utvecklas och du blir en viktig ledare i det uppdraget. Du kommer att vara närmaste chef för samtliga VO-övergripande funktioner.
Gemensamt för båda inriktningarna är att du som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för c:a 15-20 medarbetare. Du ingår i ledningsgruppen där kriminalvårdschef, biträdande kriminalvårdschefer samt dina chefskollegor utgör en viktig plattform för ditt ledarskap. Vi lägger stor vikt vid att förbättra såväl intern som extern samverkan.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som kriminalvårdsinspektör hos oss: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/traffa-vara-medarbetare/olika-yrken-i-kriminalvarden/kriminalvardsinspektor/Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och förmågan att engagera andra. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du är lugn och professionell även i krävande situationer och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar. I din yrkesroll har du en analytisk blick, god problemlösningsförmåga och en förmåga att tillsammans med dina medarbetare driva utvecklings- och förändringsarbete inom ett av världens bästa kriminalvårdssystem.
Självklart har du ett starkt samhällsengagemang och du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du har även förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom det beteendevetenskapliga området eller annan utbildning som Kriminalvården bedömer relevant.
* Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
* God kunskap om RBM-principen och frivårdens arbetssätt i övrigt
* Dokumenterad ledarskapsutbildning
* Relevant erfarenhet från annan offentlig verksamhet
* Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjan
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300944". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, Frivården Västerås Kontakt
Rekryteringsspecialist
Rickard Malm rickard.malm@kriminalvarden.se 073-593 41 56 Jobbnummer
9709911